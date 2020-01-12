«Малышка, вернись!»: как жители Карасука спасли 10-летнюю Алёну Касталанову

сегодня 17:53 Поделиться

Коллаж Сиб.фм

Поиски загадочно пропавшего ребёнка объединили всех жителей города; операцией по спасению Алёны Касталановой занимались сотни человек, а теперь в Карасуке может появиться собственный поисковый отряд.

Не всё гладко

Десятилетняя девочка из небольшого города Карасук Новосибирской области Алёна Касталанова учится в школе №5, а также занимается музыкой. Два дня назад, 15 января, около двух часов дня девочка вышла из дома в музыкальную школу. Домой Алёна больше не вернулась – с тех пор никто не знал, где она находится.

Девочка воспитывается в приёмной семье. По словам близких знакомых, живёт семейство спокойно и благополучно.

«Я сам лично знаю отца – отличный мужик. Не надо ничего наговаривать на семью. Слишком много слухов сейчас распространяют и местные жители, и журналисты», – говорит собеседник.

Слухи начали распространять после ряда нестыковок в деле о пропаже ребёнка. Приёмный отец девочки обратился в полицию с заявлением в тот же день, но попытался несколько исказить правдивую информацию о пропавшей. Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе новосибирского отделения ПСО «Лиза Алерт», мужчина утаил, что девочка сбегает не впервые.

«Он сказал в полиции, что дочь сбегает впервые. Хотя у них уже лежала стопка материалов, в которых было сказано о том, что она сбегала раньше. Непонятно, зачем он это сделал», – объяснили в отряде.

Ещё одна деталь вызвала недоумение у жителей Карасука. По непонятным причинам отец Алёны отказался от помощи профессиональных поисковиков «Лиза Алерт». Пресс-секретарь отряда Елизавета Лиманская считает, что мужчина не до конца понял, как работают добровольцы. Позже это подтвердили и сами жители города.

«Я слышала от друзей, что эта «Лиза» берёт деньги за поиски. Мол, надо платить за листовки, выезд и бензин. Думаете, они поедут за 400 километров из Новосибирска к нам бесплатно? Только если ради пиара...», – пишет один из участников чата в Telegram, который создали специально для поисков девочки.

Этот самый чат стал источником всей оперативной информации, связанной с поиском Алёны. С каждой минутой в него вступало всё больше людей – на момент окончания операции там уже было почти 1300 человек. Среди них были жители Новосибирской области, Карасука, сотрудники правоохранительных органов и журналисты, которых пытались удалить из чата.

Лишь несколько подписчиков занимались реальными поисками – около 15 человек. Остальные распространяли слухи и мешали проверять данные. Несмотря на это, благодаря чату девочку и нашли.

Едва не опустили руки

Некоторые добровольцы не понимали решение отца, который отказался от помощи «Лиза Алерт». Более того, часть из них сомневалась, что в семье, из которой не в первый раз убегает ребёнок, всё хорошо. Но это никак не повлияло на желание помочь, полагаясь на свои силы и поддержку полиции.

Первая самостоятельная поисковая операция прошла в день пропажи, 15 января. На улицы добровольно вышли более 150 человек. Все они методично прочёсывали город в поисках Алёны. Поиск завершили глубокой ночью – никаких следов девочки не нашли.

На следующий день Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства малолетнего. Тогда жители Карасука начали новую активную фазу поисков. Добровольцы назначили два пункта сбора – в 15:00 возле магазина «Низкоцен» на Ленина, 10 и в 17:00 рядом с торговым центром «Ярмарка».

Десятки волонтёров приехали к «Низкоцену» и стали обсуждать план действий. Туда же приехал и приёмный отец девочки. Первый возможный вариант – заброшенная аптека между домами 21 и 23 на улице Союзной. Добровольцы нашли женщину, у которой были ключи от здания. Волонтёры проверили каждое помещение в аптеке, однако там всё было чисто.

Спустя некоторое время в группе появилось голосовое сообщение, в котором девушка рассказала, как прошлым вечером Алёну видели сотрудники общежития №5 на улице Тургенева, 5.

«Мне сейчас знакомые рассказали, что девочка была там в девять часов вечера. Её там спросили, откуда она и кто такая. Сказали, что она просто убежала потом. Малышка вернись!», – рассказала девушка.

Эту информацию проверили при помощи сотрудников полиции – правоохранители её не подтвердили. Позже девочку найдут в подвале того самого общежития.

Одна из добровольцев по имени Ольга взяла на себя координацию действий отряда. Она распечатала подробную карту местности, на которой последовательно отмечала все улицы, проверенные поисковиками.





Настроения поисковиков начали меняться с наступлением темноты. В чате обсуждали возможный вариант прекратить поиски девочки до следующего утра. Однако организаторы переубедили их.

«Ребята, полиция попросила подежурить всех, у кого есть возможность, хотя бы до 12 часов ночи. Я думаю, они знают, что делают. Все, у кого не получается, могут идти по своим делам», – объясняет местный житель.

Около десяти часов вечера один из добровольцев прислал в чат странное фото. На нём видны вещи, по размеру похожие на детские.

«Нашёл около гаражей в чёрном мусорном пакете одежду. Тут белая вязаная кофта, чёрные брюки, какие-то кроссовки», – описывает находку мужчина.

Фотография вызвала панику у участников группы. Организаторы оперативно связались с родителями девочки, однако те сообщили, что на ней не было такой одежды.

Активные поиски продолжались до полуночи. Примерно в 00:10 в группе появилось долгожданное сообщение.

«Её нашли», – коротко написал участник.

Сначала не все поверили – в чате и без того было много слухов и неподтверждённой информации. Однако сомнения развеяло видео – на нём 10-летняя Алёна лежит без сознания.

Девочку нашли в подвале общежития №5, которое тщательно осмотрели добровольцы. На её след смогли выйти лишь при помощи охотничьей собаки, которую привёл местный охотник Алексей Рассолов. Он рассказал Сиб.фм, как западносибирская лайка по кличке Ветка нашла девочку.

«Я подключился к поискам только вчера вечером. Друг знал, что у меня есть охотничья собака, и попросил помочь. Конечно, я согласился. Нам ещё не успели подвезти вещи девочки, чтобы собака смогла по запаху найти след, но у неё как-то получилось и без них. Видимо, материнский инстинкт сработал! Она сама побежала к подвалу и дала знать, что там кто-то есть. Она лежала без сознания за решёткой», – рассказал Алексей.

Охотник также рассказал, что днём то же самое место проверял сотрудник полиции, но девочки там не было.

Сам себе волонтёр

Изначально чат в мессенджере, в котором добровольцы координировали действия, назывался «Пропала девочка Карасук». Когда спасательная операция благополучно закончилась, группу переименовали в «Карасук волонтёры».

Жители города сумели почти самостоятельно – при помощи полиции, к которой чуть позже присоединились профессиональные поисковики – разработать план и найти пропавшую девочку. Они продумали метод поиска, находили очевидцев событий, владельцев торговых точек, у которых проверяли записи с камер видеонаблюдения.

В общей сложности на поиск девочки ушло около 35 часов. Вероятно, при помощи новосибирских волонтёров из «Лиза Алерт», найти Алёну Касталанову удалось бы гораздо быстрее. Но жителям Карасука удалось оповестить о пропаже всех – о поисках не знали только люди, у которых нет никакой связи с внешним миром.

По данным Следственного комитета, в поисках приняли участие более 200 человек. Большая часть из них была готова искать девочку до глубокой ночи, не выясняя причин пропажи и не размышляя о её проблемах в семье.

Напомним, осенью прошлого года корреспонденты Сиб.фм отправились на поиск пропавшего Жени Шуршиллина из Бердска.