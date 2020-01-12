МЧС опубликовало полный список крещенских купелей в Новосибирской области

сегодня 11:47 Поделиться

Фото с официального сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области

Православные христиане 19 января будут отмечать один из самых главных религиозных праздников – Крещение; всего в Новосибирской области будет действовать 40 купелей.

В Новосибирской области будет действовать 40 крещенских купелей. Сиб.фм публикует полный список иорданей.

В Новосибирске будет открыты шесть мест для крещенских купаний:

в Октябрьском районе: на реке Оби в районе Бугринского моста (микрорайон «Европейский берег»);

в Ленинском районе: пожарный причал на реке Оби, улица Заобская, 97, карьер на Юго-Западном жилом массиве и озеро Медвежье.

в Заельцовском районе: озеро Жемчужина Сибири.

В Новосибирском районе – пять:

Станционный сельсовет – озеро Спартак;

Кудряшевский сельсовет – озеро Глухое;

Криводановский сельсовет – село Марусино, ЖК «Соловьиная роща»;

Каменский сельсовет – пруд в селе Каменка.

Полный список одобренных купелей можно скачать здесь.

Напомним, 15 января стало известно, что в Советском районе будут отменены крещенские купания.