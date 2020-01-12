МЧС опубликовало полный список крещенских купелей в Новосибирской области
Фото с официального сайта ГУ МЧС России по Новосибирской области
Православные христиане 19 января будут отмечать один из самых главных религиозных праздников – Крещение; всего в Новосибирской области будет действовать 40 купелей.
В Новосибирской области будет действовать 40 крещенских купелей. Сиб.фм публикует полный список иорданей.
В Новосибирске будет открыты шесть мест для крещенских купаний:
В Новосибирском районе – пять:
Полный список одобренных купелей можно скачать здесь.
Напомним, 15 января стало известно, что в Советском районе будут отменены крещенские купания.
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