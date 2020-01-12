МЧС закрыло шесть трасс в Новосибирской области
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Из-за метелей, снегопадов и ветра МЧС ввело ограничения на трассах Новосибирской области; движение закрыто для пассажирского транспорта.
Из-а неблагоприятных погодных условий, метелей, снегопадов, низкой видимости и сильного ветра МЧС закрыло движение пассажирского транспорта на шести трассах в Новосибирской области:
Р-255 «Сибирь» 41–149 км в границах Новосибирской области;
Р-256 «Чуйский тракт» 28–135 км в границах Новосибирской области;
Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирска 0–76 км в границах Новосибирской области на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области;
Р-256 «Чуйский тракт» в г. Бердске, Искитимском и Черепановском районе;
Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах;
Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченевском районах.
На автовокзалах Новосибирской области организовано информирование населения.
В готовность оперативно среагировать на возможные нештатные ситуации, приведены все подразделения МЧС, с том числе, аэромобильная группировка. Подготовлено 24 пункта обогрева, которые, в случае необходимости, смогут вместить до 780 человек.
Напомним, сегодня новосибирский автовокзал отменил междугородние и международные рейсы.
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