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МЧС закрыло шесть трасс в Новосибирской области

сегодня 18:25

фото pixabay.com

Из-за метелей, снегопадов и ветра МЧС ввело ограничения на трассах Новосибирской области; движение закрыто для пассажирского транспорта.

Из-а неблагоприятных погодных условий, метелей, снегопадов, низкой видимости и сильного ветра МЧС закрыло движение пассажирского транспорта на шести трассах в Новосибирской области:

Р-255 «Сибирь» 41–149 км в границах Новосибирской области;

Р-256 «Чуйский тракт» 28–135 км в границах Новосибирской области;

Р-254 «Иртыш» на участке Северный обход г. Новосибирска 0–76 км в границах Новосибирской области на территории шести районов и одного городского округа Новосибирской области;

Р-256 «Чуйский тракт» в г. Бердске, Искитимском и Черепановском районе;

Р-255 «Сибирь» в Мошковском и Болотнинском районах;

Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченевском районах.

На автовокзалах Новосибирской области организовано информирование населения.

В готовность оперативно среагировать на возможные нештатные ситуации, приведены все подразделения МЧС, с том числе, аэромобильная группировка. Подготовлено 24 пункта обогрева, которые, в случае необходимости, смогут вместить до 780 человек.

Напомним, сегодня новосибирский автовокзал отменил междугородние и международные рейсы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ГУ МЧС
штормовое предупреждение
трассы закрыли
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