Мэр Локоть: на обеспечение питанием младших школьников дополнительно нужен 1 миллиард рублей

сегодня 10:40 Поделиться

Фото Сиб.фм

Власти Новосибирска посчитали, сколько средств потребуется для обеспечения младшеклассников горячими обедами; без поддержки вышестоящих бюджетов не обойтись.

Порядка одного миллиарда рублей ежегодно дополнительно потребуется Новосибирску для обеспечения учащихся младших классов горячими обедами. Об этом заявил мэр сибирской столицы Анатолий Локоть во время расширенного совещания по постановке задач на 2020 год.

Предложение о бесплатном питании для школьников 1-4 классов озвучил 15 января президент Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию.

«Мы готовы выполнить это поручение. Но без помощи вышестоящих бюджетов не обойтись», – сказал Анатолий Локоть.

По словам мэра, в школах Новосибирска обучаются 83,6 тысячи младшеклассников.

«Сейчас на питание детей из семей с низкими доходами направляется 1 миллиард 347 миллионов ежегодно. Но этого в свете новых событий недостаточно», – объяснил градоначальник.

Сегодня, 17 января, глава сибирской столицы проводит аппаратное совещание по задачам на текущий год. На совещании присутствуют губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Совета депутатов сибирской столицы Дмитрий Асанцев.

Напомним, 16 января мэр Новосибирска назвал инициативу президента о горячих обедах «важным шагом в оздоровлении детей».