Мэр Новосибирска поручил Анне Терешковой взять под личный контроль реконструкцию театра Афанасьева

сегодня 11:08 Поделиться

Фото из архива Сиб.фм

Благодаря поддержке губернатора Новосибирской области в 2020 году будет проведена реконструкция театра Сергея Афанасьева; здание находится на улице Горького, 52.

В пятницу, 17 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании поставил приоритетные задачи по обеспечению эффективного развития города на 2020 год. Прямая трансляция была организована на видеохостинге YouTube.

В частности, глава города поручил вице-мэру Анне Терешковой взять под личный контроль реконструкцию помещения по адресу улица Горького, 52. В нём будет расположен театр Сергея Афанасьева. Также Анатолий Локоть поблагодарил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за поддержку в решении этого вопроса.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в ноябре разгорелся скандал вокруг Новосибирского драматического театра. Художественный руководитель учреждения Сергей Афанасьев заявил о своём увольнении. Он объяснил своё решение тем, что реконструкция помещения театра затягивается. Менее чем через месяц, 10 декабря 2019 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 80 миллионов на реконструкцию театра Афанасьева. По 50 миллионов рублей предусмотрено для этих целей в бюджетах города и Новосибирской области.

Напомним, 17 января Анатолий Локоть заявил о том, что на организацию горячего питания в школах дополнительно нужен 1 миллиард рублей.