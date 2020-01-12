Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Мэр Новосибирска поручил Анне Терешковой взять под личный контроль реконструкцию театра Афанасьева

сегодня 11:08

Фото из архива Сиб.фм

Благодаря поддержке губернатора Новосибирской области в 2020 году будет проведена реконструкция театра Сергея Афанасьева; здание находится на улице Горького, 52.

В пятницу, 17 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании поставил приоритетные задачи по обеспечению эффективного развития города на 2020 год. Прямая трансляция была организована на видеохостинге YouTube.

В частности, глава города поручил вице-мэру Анне Терешковой взять под личный контроль реконструкцию помещения по адресу улица Горького, 52. В нём будет расположен театр Сергея Афанасьева. Также Анатолий Локоть поблагодарил губернатора Новосибирской области Андрея Травникова за поддержку в решении этого вопроса.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в ноябре разгорелся скандал вокруг Новосибирского драматического театра. Художественный руководитель учреждения Сергей Афанасьев заявил о своём увольнении. Он объяснил своё решение тем, что реконструкция помещения театра затягивается. Менее чем через месяц, 10 декабря 2019 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 80 миллионов на реконструкцию театра Афанасьева. По 50 миллионов рублей предусмотрено для этих целей в бюджетах города и Новосибирской области.

Напомним, 17 января Анатолий Локоть заявил о том, что на организацию горячего питания в школах дополнительно нужен 1 миллиард рублей.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

реконструкция
Театр Афанасьева
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

142438
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
60324
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53126
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
34702
Новосибирские караси поехали покорять Китай
33552
Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2
33225
Крещение-2020 в Новосибирске: как правильно окунаться в прорубь
32265
Ночные бдения, горящий рынок, победная поступь ХК «Сибирь» – Итоги недели Сиб.фм