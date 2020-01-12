На набережной Новосибирска установят часы обратного отсчёта времени до МЧМ-2023

сегодня 11:12 Поделиться

фото Сиб.фм

Анатолий Локоть рассказал о планах по развитию города в 2020 году; в частности, он затронул тему предстоящего МЧМ-2023.

В Новосибирске появятся часы, которые будут вести обратный отсчёт до чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд-2023. Об этом мэр города Анатолий Локоть рассказал сегодня в ходе расширенного аппаратного совещания. Проработать концепцию сооружения поручили вице-мэру Анне Терешковой. Финансирование проекта планируется за счёт спонсоров

«Необходимо, чтобы это было наглядно и интересно. Задумка символичная – от часов будет открываться панорамный вид на стройку ЛДС. Напомню, что у нас в планах реализации несколько объектов спортивного назначения, в том числе и новая станция метро», – отметил градоначальник.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд пройдёт в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года. К 2022 году в Новосибирске на улице Немировича-Данченко должен появиться новый ЛДС, площадь которого составит 55 500 квадратных метров. В апреле 2022 года в городе откроется новая станция метро «Спортивная» с выходом к арене.

Напомним, 17 января стало известно, что на обеспечение питанием младших школьников Новосибирска дополнительно нужен 1 миллиард рублей.