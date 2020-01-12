«Находится в реанимации»: врачи рассказали о состоянии Алёны Касталановой

сегодня 10:37 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Пропавшую девочку нашли в подвале общежития сегодня ночью; у юной сибирячки диагностировали обморожение и обезвоживание.

Алёна Касталанова, на поиски которой поднялся весь Карасук, в настоящее время находится в реанимации. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

«У Алёны обезвоживание, обморожение стоп первой степени. Никаких травм у девочки нет, следов алкоголя и наркотиков в крови не обнаружено. Также не обнаружено следов сексуального насилия», – рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 10-летняя Алёна Касталанова ушла из музыкальной школы днём 15 января и не вернулась. На поиски девочки отправились более ста человек. В итоге её обнаружили на полу в подвале общежития без сознания.

Напомним, ночью 17 января жители Карасука во время поиска пропавшей нашли пакет с одеждой.