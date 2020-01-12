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Новосибирец разводил на деньги доверчивых алтайцев

сегодня 07:45

фото pixabay.com

Жителя Новосибирска задержали алтайские полицейские; возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Полицейские Барнаула задержали жителя Новосибирска, который кинул на деньги несколько доверчивых жителей Алтайского края.

Мужчина размещал в сети объявления о продаже запасных частей для автомобилей. Потенциальным покупателям рассказывал, что работает по предоплате, а когда те переводили деньги на указанную банковскую карту, мошенник просто переставал выходить на связь.

В настоящее время полиции известно о трёх таких случаях, разыскивают и других пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».

Напомним, в Новосибирске бухгалтер детского сада за кражу двух миллионов отделалась условным сроком.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

полиция
мошенничество
Алтайский край
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