Новосибирец разводил на деньги доверчивых алтайцев

сегодня 07:45 Поделиться

фото pixabay.com

Жителя Новосибирска задержали алтайские полицейские; возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Полицейские Барнаула задержали жителя Новосибирска, который кинул на деньги несколько доверчивых жителей Алтайского края.

Мужчина размещал в сети объявления о продаже запасных частей для автомобилей. Потенциальным покупателям рассказывал, что работает по предоплате, а когда те переводили деньги на указанную банковскую карту, мошенник просто переставал выходить на связь.

В настоящее время полиции известно о трёх таких случаях, разыскивают и других пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».

Напомним, в Новосибирске бухгалтер детского сада за кражу двух миллионов отделалась условным сроком.