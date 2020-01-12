Новосибирец разводил на деньги доверчивых алтайцев
фото pixabay.com
Жителя Новосибирска задержали алтайские полицейские; возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Полицейские Барнаула задержали жителя Новосибирска, который кинул на деньги несколько доверчивых жителей Алтайского края.
Мужчина размещал в сети объявления о продаже запасных частей для автомобилей. Потенциальным покупателям рассказывал, что работает по предоплате, а когда те переводили деньги на указанную банковскую карту, мошенник просто переставал выходить на связь.
В настоящее время полиции известно о трёх таких случаях, разыскивают и других пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба».
Напомним, в Новосибирске бухгалтер детского сада за кражу двух миллионов отделалась условным сроком.
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