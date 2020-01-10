Новосибирский мотодром ожил после пятилетнего перерыва

сегодня 18:54 Поделиться

ФОТО КИРИЛЛА ПОЛИЕНКО / СИБ.ФМ

Первые зимние тренировки гонщиков прошли на мотодроме Новосибирска; долгие годы спидвей в сибирской столице был в упадке.

После пятилетнего перерыва на городском мотодроме прошли первые зимние тренировки спортсменов команды «Спидвей-Триумф-Новосибирск». Об этом Сиб.фм рассказал президент мотоциклетной федерации Новосибирской области Сергей Карачинцев.

По его словам, долгие годы спидвей в регионе переживал не лучшие времена.





"Ни тренировок, ни соревнований, ни выездов на чемпионаты. Проще говоря, этот вид спорта оказался в упадке. При том, что раньше новосибирские гонщики добивались больших успехов в спидвее", — уточнил Карачинцев.

Наступивший 2020-й год для мотогонщиков стал поворотным: сезон, хоть и с опозданием, но открыт. Теперь спортсменов ждут регулярные тренировки, выступления на соревнованиях, битвы на медали.









"В этом году наши ребята будут участвовать в чемпионате России среди юниоров. Также планируем выступить на чемпионате Сибири в Красноярске и Иркутске, а летом нас ждут гонки на гаревой дорожке среди команд высшей лиги", — поделился руководитель клуба "Спидвей-Триумф-Новосибирск".

По словам Сергея Карачинцева, сегодня в клубе не много участников — 14 детей и пятеро взрослых спортсменов. Это последствия затяжного "простоя". Однако с началом регулярных тренировок спидвей в Новосибирской области получит "второе рождение".

"Уверен, что уже скоро мы услышим имена новых звёзд в этом виде спорта", — сказал президент мотоциклетной федерации.

Напомним, в эти дни в Новосибирске проходит чемпионат по греко-римской борьбе.