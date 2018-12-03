Новосибирский православный активист назвал Жерара Депардье геем

сегодня 14:06 Поделиться

фото из группы «Сорок Сороков» соцсети «ВКонтакте»

Активист из Новосибирска обвинил Депардье в нетрадиционной сексуальной ориентации; также Иван Квасницкий считает, что ведущего Ивана Урганта необходимо лишить гражданства.

Православный активист из движения «Новосибирск за нравственность, традицию, семью» Иван Квасницкий назвал знаменитого актёра Жерара Депардье геем. Об этом общественник сообщил корреспонденту Сиб.фм сегодня, 17 января. Высказывание связано со скандалом, который начали в движении «Сорок Сороков» – активисты хотят лишить Ивана Урганта российского гражданства за шутки про религию.

«Логично, что Ургант докатился теперь до кощунства. Вместе с бывшим актёром и гомосексуалистом Депардье, который позволил в высшей степени хамство и кощунство – сравнить Христа с поросёнком. Я полностью поддерживаю инициативу "Сорок Сороков". А также считаю, что пора давно сменить руководство Первого канала», – объясняет своё высказывание Иван Квасницкий.

Стоит отметить, что на «Википедии» есть статья с биографией Депардье, который в 2018 году прописался в Новосибирске. В разделе про личную жизнь актёра указано, что у него четверо официально зарегистрированных детей. Никаких упоминаний нетрадиционной сексуальной ориентации Депардье в материале нет.

Также активист напомнил, что на передачу «Вечерний Ургант» ранее приходила известная бывшая порноактриса Саша Грей. Квасницкий раскритиковал передачу за приход музыканта Сергея Шнурова и других скандальных российских артистов.

«Были там и реперы, которые пропагандируют наркотики, суицид и беспорядочные половые связи. На мой взгляд Ургант и Эрнст очень похожи на "спящих" из одноимённого сериала. И надеюсь, что уже скоро придёт время, и им воздадут за их многолетнюю работу по разрушению национального самосознания», – добавил Квасницкий.

Накануне, 16 января, в сообществе движения «Сорок Сороков» в социальной сети «ВКонтакте» Ивана Урганта обвинили в оскорблении чувств верующих. Активисты отметили, что в своей передаче он позволил Депардье сравнить Иисуса с поросёнком, а затем на сцену вышел музыкант Джизус, у которого на груди набита татуировка со словами «Я – сын бога». Организаторы движения создали петицию на сайте citizengo.org, в которой просят руководство Первого канала принести извинения за богохульство. На момент публикации новости её подписали почти 14 тысяч человек.

Напомним, в ноябре прошлого года православные активисты из Новосибирска выступили против закона о семейно-бытовом насилии.