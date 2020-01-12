Новосибирцев готовят к резкому похолоданию
фото с сайта pixabay.com
Сильный ветер и похолодание ожидаются сегодня в Новосибирске; жителей предупредили о возможных опасностях.
Резкое похолодание возможно в Новосибирске днём 17 января и ночью 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.
«В Новосибирске ожидается местами сильный снег, метели, на дорогах – гололёдные явления и снежные заносы, усиление ветра до 20 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду», – отметили в администрации.
Синоптики также подчеркнули, что в ночь на 19 января ожидается резкое понижение температуры до -20 °С.
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.
Напомним, 16 января региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают