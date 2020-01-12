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Новосибирцев готовят к резкому похолоданию

сегодня 11:26

фото с сайта pixabay.com

Сильный ветер и похолодание ожидаются сегодня в Новосибирске; жителей предупредили о возможных опасностях.

Резкое похолодание возможно в Новосибирске днём 17 января и ночью 18 января. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

«В Новосибирске ожидается местами сильный снег, метели, на дорогах – гололёдные явления и снежные заносы, усиление ветра до 20 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду», – отметили в администрации.

Синоптики также подчеркнули, что в ночь на 19 января ожидается резкое понижение температуры до -20 °С.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 051.

Напомним, 16 января региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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