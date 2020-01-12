Охотиться на енотовидную собаку разрешат в Новосибирской области
фото нижегородского зоопарка
Численность енотовидной собаки выросла на территории региона; её разрешат отстреливать.
Правительство Новосибирской области намерено разрешить охоту на енотовидную собаку. Об этом сообщает пресс-служба.
Енотовидная собака появилась на территории Новосибирской области в 2017 году, в этом году, после учёта, её численность составила 434 особи.
В Новосибирской области ведётся тщательный учёт всех видов животных. Особое внимание видам, занесённым в Красную книгу. Вместе с тем, отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии, увеличиваются квоты на отстрел видов, разрешённых к добыче.
«Увеличение численности видов охотничьих животных связано не только с их миграцией, но и с надлежащей охраной, рациональным использованием охотничьих ресурсов, проведением биотехнических мероприятий, качественной подкормкой животных — кормушки устанавливаются в охотугодьях жителями, заключившими соответствующие договоры с Минприроды», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Андрей Даниленко.
В Новосибирской области для учёта данных о животных, разработана специальная платформа «Мониторинг объектов животного мира» информационной системы «Охота».
Напомним, 13 января стало известно, что охотники на снегоходе и лыжах убили лося в Новосибирской области.
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