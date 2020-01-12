Пассажиропоток аэропорта Толмачёво за год увеличился на 800 тысяч человек

сегодня 10:46 Поделиться

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво/Светланы Балаевой

В 2019 году новосибирский аэропорт обслужил более 6,7 миллиона пассажиров; это на 14,2 % больше, чем годом ранее.

Около 5 миллионов пассажиров воспользовались услугами аэропорта Толмачёво на внутренних воздушных линиях, а около 1,8 млн – на международных. Объём пассажиропотока – 6 747 151 человек. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

При этом в течение года отмечался устойчивый рост трансферных пассажиров. По итогам года их число выросло на 27 %. В 2019 году воздушная гавань обслужила 1,73 млн человек, выбравших Толмачёво точкой пересадки с одного рейса на другой. В общем пассажиропотоке их доля составила 26,3 %.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году на 817 % выросли перевозки пассажиров в Салехард, на 463,3 % – в Новокузнецк, на 176,5 % – в Казань, на 175,9 % – в Братск, на 172,1 % – в Томск. На международных маршрутах самыми динамично развивающимися стали такие города, как Наманган (157,1 %), Иссык-Куль (79,2 %), Камрань (51,6 %) и Сеул (47,1 %).

«На сегодняшний день среди российских аэропортов Толмачёво занимает шестое место по общему пассажиропотоку после аэропортов Московского авиационного узла, Санкт-Петербурга и Сочи и входит в тройку лидеров по грузопотоку», – сообщили в пресс-службе.

Всего в течение года аэропорт Толмачёво обслужил 33 191 самолёто-вылет. Это больше уровня 2018 года на 13 %. Грузопоток составил 34 142 тонны, что на 7 % больше уровня 2018 года.

Напомним, 19 декабря аэропорт Толмачёво чествовал 6,5-миллионного пассажира.