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По пять новых вагонов метро в год планируют закупать в Новосибирске

сегодня 10:49

Фото Сиб.фм

Парк новосибирского метро ежегодно будут обновлять пятью новыми вагонами; средства на это заложены в возросшем тарифе на проезд.

Не менее пяти новых вагонов в год должно приобретаться для нужд новосибирского метрополитена. Об этом во время расширенного совещания в мэрии заявил глава сибирской столицы Анатолий Локоть.

«Эта инвестиционная составляющая впервые за долгое время закреплена в обновлённом тарифе. 360 миллионов рублей мы таким образом рассчитываем получить, но 140 миллионов ещё не хватает», – отметил мэр.

В связи с этим Локоть поручил департаменту транспорта рассмотреть возможности поиска недостающих средств.

«Потому что метрополитен – это наше главное преимущество при подготовке к чемпионату мира по хоккею. Кроме того, это важный элемент развития транспортной инфраструктуры города», – подчеркнул глава Новосибирска.

Напомним, в новогоднюю ночь метрополитен сибирской столицы поставил очередной рекорд.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Локоть Анатолий
Новосибирск
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