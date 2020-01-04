По пять новых вагонов метро в год планируют закупать в Новосибирске
Фото Сиб.фм
Парк новосибирского метро ежегодно будут обновлять пятью новыми вагонами; средства на это заложены в возросшем тарифе на проезд.
Не менее пяти новых вагонов в год должно приобретаться для нужд новосибирского метрополитена. Об этом во время расширенного совещания в мэрии заявил глава сибирской столицы Анатолий Локоть.
«Эта инвестиционная составляющая впервые за долгое время закреплена в обновлённом тарифе. 360 миллионов рублей мы таким образом рассчитываем получить, но 140 миллионов ещё не хватает», – отметил мэр.
В связи с этим Локоть поручил департаменту транспорта рассмотреть возможности поиска недостающих средств.
«Потому что метрополитен – это наше главное преимущество при подготовке к чемпионату мира по хоккею. Кроме того, это важный элемент развития транспортной инфраструктуры города», – подчеркнул глава Новосибирска.
Напомним, в новогоднюю ночь метрополитен сибирской столицы поставил очередной рекорд.
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