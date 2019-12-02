Полицейские сфотографировали участников пикета против мусорного полигона в Новосибирске

сегодня 12:21 Поделиться

Фото предоставлено участниками акции

Новосибирские активисты вышли на пикет против строительства мусорного полигона в районе деревни Жеребцово на берегу реки Ярской; протестующих сфотографировали полицейские.

Пикет против появления мусорного полигона в экологически чистой местности провели сегодня, 17 января, в центре Новосибирска местные жители.

Как отметили активисты, они намерены привлечь внимание властей к серьёзным экологическим проблемам, которые грозят близлежащим населённым пунктам в случае размещения там завода по переработке ТКО.

На плакатах протестующих было написано «Настоящий лес – не место для свалки», «Село Жеребцово против мусорного полигона», «Ярская, Боровая, Издревая, Гнутиха – не свалка».

Несмотря на резкое ухудшение погоды, на пикет вышли около десяти человек. За общественным порядком во время проведения мероприятия следили двое полицейских, которые снимали активистов на мобильный телефон.

Ранее массовые акции протеста проходили и против размещения полигона на другой площадке – в долине реки Издревой. В декабре новосибирцы выступили в поддержку жителей Архангельской области, несогласных с появлением полигона на станции Шиес, и пикетировали в Первомайском сквере.

Напомним, в декабре губернатор Новосибирской области объявил о разморозке «мусорной» концессии, согласно которой в регионе построят два мусороперерабатывающих завода.