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Полтора десятка рейсов отменил новосибирский автовокзал

сегодня 16:16

фото YouTube.com

Погода внесла коррективы в расписание движения междугородних автобусов; рейсы отменяются сегодня и завтра.

Новосибирский автовокзал сообщил об отмене 15 междугородних и международных рейсов. Причиной стали плохие погодные условия на трассах.

Сегодня, 17 января, в рейс не выйдут автобусы следующих маршрутов:

  • 17:00 Семипалатинск;
  • 18:15 Семипалатинск;
  • 18:30 Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 19:30 Караганда;
  • 20:00 Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 20:40 Кемерово;
  • 21:00 Усть-Каменогорск ч/з Змеиногорск;
  • 21:20 Томск.

Отмену рейсов анонсировали и на 18 января:

  • 08:20 Славгород;
  • 09:50 Яровое;
  • 12:30 Родино;
  • 13:50 Рубцовск;
  • 19:20 Семипалатинск;
  • 19:30 Караганда;
  • 20:00 Павлодар ч/з Камень-на-Оби.

Вернуть деньги за купленные билеты можно в кассах автовокзала или автостанций.

Напомним, МЧС распространило штормовое предупреждение на ближайшие сутки.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

пассажирские перевозки
автовокзал
отмена рейсов
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