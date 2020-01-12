Полтора десятка рейсов отменил новосибирский автовокзал
фото YouTube.com
Погода внесла коррективы в расписание движения междугородних автобусов; рейсы отменяются сегодня и завтра.
Новосибирский автовокзал сообщил об отмене 15 междугородних и международных рейсов. Причиной стали плохие погодные условия на трассах.
Сегодня, 17 января, в рейс не выйдут автобусы следующих маршрутов:
Отмену рейсов анонсировали и на 18 января:
Вернуть деньги за купленные билеты можно в кассах автовокзала или автостанций.
Напомним, МЧС распространило штормовое предупреждение на ближайшие сутки.
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