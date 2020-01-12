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Правила обращения с крещенской водой раскрыли в Новосибирской митрополии

сегодня 21:03

фото с сайта новосибирской митрополии

Новосибирцам рассказали, как правильно набирать и пользоваться крещенской водой; святыню предлагают окружить почтением.

Верующим, которые хотят запастись в Крещение водой в митрополии дали инструкцию, как правильно относиться к великой агиасме (так называют крещенскую воду).

Святыня должна быть окружена почтением. Поэтому святую воду набирают в чистый сосуд и ставят, как правило, туда, где находятся иконы. Сообщает сайт новосибирской митрополии.

Относиться к крещенской воде следует с благоговением. Не набирать её в огромных количествах, не расталкивать людей, ждущих своей очереди и проявлять смирение.

Принимать святую воду надо натощак ежедневно или в сложные дни для укрепления духовной мощи.

Использование крещенской воды для гаданий, приворотов и прочих обрядов недопустимо.

Если набранная на Крещение вода по каким-то причинам зацвела или испортилась, выливать её можно только в непопираемое место. Проще говоря, не в сливные отверстия.

Напомним, в Новосибирске на Крещение пообещали морозную погоду.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Крещение
крещенские купания
святая вода
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