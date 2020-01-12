Правительство региона продолжит поддержку развития Новосибирска в 2020 году

сегодня 17:47 Поделиться

Фото Правительства Новосибирской области

На расширенном аппаратном совещании в мэрии Новосибирска губернатор региона Андрей Травников обратился к участникам; глава региона рассказал о планируемой поддержке развития города.

Глава региона Андрей Травников принял участие в расширенном аппаратном совещании в мэрии Новосибирска. Оно было посвящено итогам прошлого года и планам на 2020 год.

По словам губернатора, для Новосибирской области 2019 год был не просто стартовым, а годом полномасштабной работы в части реализации национальных проектов.

«Мы своевременно ввели все объекты, своевременно, без серьезных замечаний рассчитались со всеми поставщиками и подрядчиками. Конечно же, наибольшее количество мероприятий проводилось на территории Новосибирска – это понятно, самый крупный муниципалитет не только нашего региона, но и всей страны. 2020 год по объёму задач будет ещё более серьёзным», — отметил губернатор.

Он добавил, что реализация национальных проектов не должна превратиться в самоцель.

«Не нужно забывать, что мы достигаем определённых экономических и, в первую очередь, социальных задач и целей, стараемся удовлетворить ожидания жителей, зачастую долгожданные: обеспечение местами в детских садах и школах, благоустройство территорий и так далее. Очень внимательно нужно смотреть — всё ли учитывается теми программами, которые мы реализуем в рамках нацпроектов. На комплексный подход при реализации нацпроектов я бы хотел обратить особое внимание», — сказал Андрей Травников.

Кроме того, глава региона рассказал об основной цели послания президента России Федеральному Собранию. Среди них – демографические задачи, которые актуальны как для региона в целом, так и для Новосибирска в частности. Он напомнил, что главная ценность Новосибирской области – это люди.

«Наращивание нашего преимущества — важная задача. Нужно сделать все необходимое, чтобы Новосибирск оставался местом привлекательным для проживания, привлекательным для прихода сюда нового бизнеса, приезда новых компетентных талантливых и знающих людей», — отметил губернатор.

Кроме того он обозначил стратегические направления совместной работы регионального правительства и мэрии Новосибирска по развитию транспортной и социальной инфраструктуры столицы региона. Необходимо заранее готовиться к увеличению темпов развития Новосибирска. С 1 июля 2020 года Фонд национального благосостояния будет использоваться для финансирования новых инфраструктурных проектов.

В частности должны быть переработаны планы по реконструкции Бердского шоссе, как основной магистрали, так и прилегающих улиц, для обеспечения транспортной доступности Академгородка, проекта «Академгородок 2.0», и, самое главное, ближайшего проекта СКИФ.

Андрей Травников напомнил, что в соответствии с решением Президента, первая очередь этого мегасайенс проекта должна быть введена в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года. Второй перспективный проект, который сегодня прорабатывается министерством транспорта и дорожного хозяйства, это Южный транзит. Это будущая магистраль, за основу которой берётся Бугринский мост, по сути дела продление этой магистрали с юга на восток.

Следующий проект – это развитие территории вокруг нового ледового дворца спорта в районе микрорайона «Горский». Два года назад была поставлена последняя точка в выборе месторасположения ледового дворца. И один из аргументов, который звучал — строительство объекта даст толчок для развития большой территории рекреационного спортивного назначения, как это изначально и запланировано генпланом города.

«На сегодняшний день мы сконцентрированы на создании обязательных объектов, хотя мы понимаем, что мы ледовый дворец строим не для того, чтобы провести достаточно краткосрочные мероприятия, две недели Молодежного чемпионата мира по хоккею. Мы хотим действительно обеспечить быстрое будущее развитие этой территории», — уточнил глава региона.

Андрей Травников попросил мэрию Новосибирска, совместно с региональным министерством строительства, подготовить дополнительные проекты мероприятий по развитию прилегающей территории.

Он также отметил особую важность завершения работ по благоустройству Монумента Славы в установленные сроки. По его словам, самый крупный проект – не только для Новосибирска, но и для всей области, — это реставрация и благоустройство Монумента Славы и сквера Славы. Необходимо своевременно, до 9 мая, выполнить все работы.

Андрей Травников подтвердил стратегический подход на повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов, и в первую очередь Новосибирска.

«Областное правительство и заксобрание в течение последних как минимум двух лет очень чётко демонстрировали, что изыскивают все возможности, чтобы и помочь в решении накопившихся проблем, и поддержать темпы развития нашей столицы. Конечно же, мы будем продолжать эту работу и в 2020 году», – отметил глава региона.

Напомним, 15 января стало известно, что инициативы президента России, озвученные в послании Федеральному Собранию, в Новосибирской области будут внедрены в ближайшее время.