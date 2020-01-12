Пропавшую под Новосибирском Алёну Касталанову нашли без сознания: видео с места событий

сегодня 00:45 Поделиться

Фото очевидцев

Девочку нашли в подвале общежития №5; она жива, но без сознания.

Пропавшую больше суток назад 10-летнюю Алёну Касталанову из Карасука Новосибирской области нашли живой сегодня ночью, 17 января. Об этом Сиб.фм сообщил участник поисково-спасательной операции. Истощённую девочку нашли в подвале общежития №5 без сознания. Очевидцы поделились видео с места событий.

Ранее участники поиска сообщали, что обошли всё здания общежития №5. Это произошло вечером 16 января, однако тогда пропавшую не обнаружили. Её нашли в том же месте около 00:20. На след девочки удалось выйти лишь при помощи специально обученной собаки, которая нашла её по запаху.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Её забрала с места бригада скорой помощи.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 10-летняя Алёна Касталанова ушла из музыкальной школы днём 15 января и не вернулась. В тот же день местные жители устроили самостоятельную поисково-спасательную операцию, в которой участвовали около 150 человек. На следующий день больше ста человек прочёсывали город в поисках девочки с 15:00. Примечательно, что приёмный отец Алёны сразу отказался от помощи новосибирского отделения отряда "Лиза Алерт".

Жители Карасука создали отдельный чат в мессенджере Telegram, в котором самостоятельно координировали поиски. На момент публикации к группе присоединились более 1300 человек.

Напомним, ранее жители Карасука во время поиска пропавшей нашли пакет с одеждой.