Пятница не 13: в Новосибирске пробки 10 баллов
Скриншот с сайта 2gis
Дорога до дома в Новосибирске в пятничный вечер 17 января займёт времени чуть больше обычного; город стоит в гигантских пробках.
Погодные условия в Новосибирске усложнили дорожную обстановку. В городе наблюдаются пробки в 10 баллов. Об этом сообщает портал 2Гис.
Практически полностью парализовано движение по основным магистралям на левом берегу. Относительно свободно можно проехать лишь по Советскому шоссе и на небольшом участке улицы Станционной.
На правом берегу на онлайн-карте в зелёный цвет окрашена улица Ипподромская и часть улицы Владимирской.
При этом движение затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега, а по Октябрьскому, наоборот, в сторону правого. По Бугринскому мосту проезд относительно свободен.
Напомним, 16 января в Новосибирске образовалась пробка в 10 километров.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают