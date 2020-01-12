Пятница не 13: в Новосибирске пробки 10 баллов

сегодня 18:12 Поделиться

Скриншот с сайта 2gis

Дорога до дома в Новосибирске в пятничный вечер 17 января займёт времени чуть больше обычного; город стоит в гигантских пробках.

Погодные условия в Новосибирске усложнили дорожную обстановку. В городе наблюдаются пробки в 10 баллов. Об этом сообщает портал 2Гис.

Практически полностью парализовано движение по основным магистралям на левом берегу. Относительно свободно можно проехать лишь по Советскому шоссе и на небольшом участке улицы Станционной.

На правом берегу на онлайн-карте в зелёный цвет окрашена улица Ипподромская и часть улицы Владимирской.

При этом движение затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега, а по Октябрьскому, наоборот, в сторону правого. По Бугринскому мосту проезд относительно свободен.

Напомним, 16 января в Новосибирске образовалась пробка в 10 километров.