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Пятница не 13: в Новосибирске пробки 10 баллов

сегодня 18:12

Скриншот с сайта 2gis

Дорога до дома в Новосибирске в пятничный вечер 17 января займёт времени чуть больше обычного; город стоит в гигантских пробках.

Погодные условия в Новосибирске усложнили дорожную обстановку. В городе наблюдаются пробки в 10 баллов. Об этом сообщает портал 2Гис.

Практически полностью парализовано движение по основным магистралям на левом берегу. Относительно свободно можно проехать лишь по Советскому шоссе и на небольшом участке улицы Станционной.

На правом берегу на онлайн-карте в зелёный цвет окрашена улица Ипподромская и часть улицы Владимирской.

При этом движение затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега, а по Октябрьскому, наоборот, в сторону правого. По Бугринскому мосту проезд относительно свободен.

Напомним, 16 января в Новосибирске образовалась пробка в 10 километров.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

пробки
Новосибирск
снегопад
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