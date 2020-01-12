Расследование смерти 9-летней девочки в Новосибирске взяла на контроль прокуратура
фото прокуратуры Новосибирской области
Прокуратура проверит органы, которые должны заниматься профилактикой; труп 9-летней девочки обнаружили в квартире, из которой выпала её мать.
Прокуратура Калининского района Новосибирска начала проверку по исполнению государственными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Поводом для вмешательства прокуратуры стал шокирующий случай: около дома на улице Мясниковой, 8/1 16 января нашли тело женщины, которая пыталась свести счёты с жизнью. При осмотре квартиры пострадавшей был обнаружен труп её 9-летней дочери.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как уже установили оперативники, мать задушила собственного ребёнка и решила свести счёты с жизнь.
Известно, что женщине 28 лет. При падении с высоты она получила травмы, но выжила и находится в больнице под наблюдением врачей.
Как рассказывали Сиб.фм очевидцы трагедии, семья была вполне благополучная. Муж – военный в момент трагедии находился на службе.
Также из источников известно, что у женщины было какое-то серьёзное заболевание, при ней нашли записку, в которой она написала, что не может больше жить с болью и забирает дочь с собой.
Прокуратура взяла на контроль расследование возбуждённого СК уголовного дела.
Напомним, 13 января две девочки погибли в Новосибирске при падении с высоты.
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