Расследование смерти 9-летней девочки в Новосибирске взяла на контроль прокуратура

сегодня 20:14 Поделиться

фото прокуратуры Новосибирской области

Прокуратура проверит органы, которые должны заниматься профилактикой; труп 9-летней девочки обнаружили в квартире, из которой выпала её мать.

Прокуратура Калининского района Новосибирска начала проверку по исполнению государственными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Поводом для вмешательства прокуратуры стал шокирующий случай: около дома на улице Мясниковой, 8/1 16 января нашли тело женщины, которая пыталась свести счёты с жизнью. При осмотре квартиры пострадавшей был обнаружен труп её 9-летней дочери.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как уже установили оперативники, мать задушила собственного ребёнка и решила свести счёты с жизнь.

Известно, что женщине 28 лет. При падении с высоты она получила травмы, но выжила и находится в больнице под наблюдением врачей.

Как рассказывали Сиб.фм очевидцы трагедии, семья была вполне благополучная. Муж – военный в момент трагедии находился на службе.

Также из источников известно, что у женщины было какое-то серьёзное заболевание, при ней нашли записку, в которой она написала, что не может больше жить с болью и забирает дочь с собой.

Прокуратура взяла на контроль расследование возбуждённого СК уголовного дела.

Напомним, 13 января две девочки погибли в Новосибирске при падении с высоты.