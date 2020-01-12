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Семиклассница забеременела от четвероклассника под Красноярском

сегодня 07:16

фото pixabay.com

Следственные органы начали проверку; беременность диагностировали врачи железногорской больницы.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия начал проверку по факту диагностирования у 13-летней школьницы беременности. Сообщение в полицию поступило от врачей больницы Железногорска.

Как сообщают местные СМИ, отцом будущего ребёнка является ученик четвёртого класса – 10-летний мальчик. Дети учатся в разных школах.

По результатам проверки СК примет процессуальное решение.

Напомним, пожизненный срок за убийство ребёнка грозит жительнице Омска.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
Следственный комитет
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