Шерлок Холмс потерял свою трубку в Новосибирске
фото и видео СГК
Новый арт-объект появился в Калининском районе Новосибирска; на месте отвода пара из теплокамеры установили трубку Шерлока Холмса.
Специалисты СГК продолжают украшать в Новосибирске места отвода пара. В городе уже установлены самовар и паровоз, а теперь появился новый арт-объект – трубка Шерлока Холмса.
В этот раз поднимать громадную скульптуру, которая на самом деле является дефлектором (устройством по отведению пара) пришлось на крышу теплового пункта в Калининском районе Новосибирска.
Идею установить неизменный атрибут знаменитого сыщика в более людном месте не поддержали городские власти. Аргумент: дабы не пропагандировать курение.
Рабочие тепловых сетей сделали трубку своими руками. На изготовление арт-объекта они потратили несколько месяцев. Трудились в свободное от основной работы время и, руководствовались собственной интуицией: что может подойти для постоянного выхода пара.
Для изготовления арт-объектов используются старые трубы, которые уже непригодны для подачи тепла и горячей воды в дома новосибирцев.
Напомним, СГК извинилась перед горожанами за технологический хлопок на ТЭЦ-2.
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