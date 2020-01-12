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Шерлок Холмс потерял свою трубку в Новосибирске

сегодня 21:47

фото и видео СГК

Новый арт-объект появился в Калининском районе Новосибирска; на месте отвода пара из теплокамеры установили трубку Шерлока Холмса.

Специалисты СГК продолжают украшать в Новосибирске места отвода пара. В городе уже установлены самовар и паровоз, а теперь появился новый арт-объект – трубка Шерлока Холмса.

В этот раз поднимать громадную скульптуру, которая на самом деле является дефлектором (устройством по отведению пара) пришлось на крышу теплового пункта в Калининском районе Новосибирска.

Идею установить неизменный атрибут знаменитого сыщика в более людном месте не поддержали городские власти. Аргумент: дабы не пропагандировать курение.

Рабочие тепловых сетей сделали трубку своими руками. На изготовление арт-объекта они потратили несколько месяцев. Трудились в свободное от основной работы время и, руководствовались собственной интуицией: что может подойти для постоянного выхода пара.

Для изготовления арт-объектов используются старые трубы, которые уже непригодны для подачи тепла и горячей воды в дома новосибирцев.

Напомним, СГК извинилась перед горожанами за технологический хлопок на ТЭЦ-2.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

СГК
теплотрасса
арт-объект
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