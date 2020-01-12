Сибирячка наглоталась таблеток и впала в кому в Новосибирске
Фото спасателей МАСС
Жительница Новосибирска выпила четыре стандарта таблеток; в настоящее время она находится в больнице.
В Ленинском районе Новосибирска женщина 1963 года рождения впала в кому после того, как приняла большую дозу таблеток. Информация появилась в группе спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».
«Вчера вечером, в 22:12 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила заявка от скорой помощи с просьбой обеспечить доступ бригаде врачей в частный дом, где не отзывается женщина», – рассказали в организации.
Подоспевшие медики установили, что сибирячка приняла четыре стандарта таблеток. Они сделали всё возможное, чтобы привести её в чувство, но оказалось, что женщина впала в кому. Её доставили в больницу.
Напомним, 17 января девушка выпала из окна многоэтажки в Новосибирске.
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