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Сибирячка наглоталась таблеток и впала в кому в Новосибирске

сегодня 11:58

Фото спасателей МАСС

Жительница Новосибирска выпила четыре стандарта таблеток; в настоящее время она находится в больнице.

В Ленинском районе Новосибирска женщина 1963 года рождения впала в кому после того, как приняла большую дозу таблеток. Информация появилась в группе спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера вечером, в 22:12 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила заявка от скорой помощи с просьбой обеспечить доступ бригаде врачей в частный дом, где не отзывается женщина», – рассказали в организации.

Подоспевшие медики установили, что сибирячка приняла четыре стандарта таблеток. Они сделали всё возможное, чтобы привести её в чувство, но оказалось, что женщина впала в кому. Её доставили в больницу.

Напомним, 17 января девушка выпала из окна многоэтажки в Новосибирске.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

спасатели
Новосибирск
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