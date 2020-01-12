Сибирячка наглоталась таблеток и впала в кому в Новосибирске

сегодня 11:58 Поделиться

Фото спасателей МАСС

Жительница Новосибирска выпила четыре стандарта таблеток; в настоящее время она находится в больнице.

В Ленинском районе Новосибирска женщина 1963 года рождения впала в кому после того, как приняла большую дозу таблеток. Информация появилась в группе спасателей МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера вечером, в 22:12 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила заявка от скорой помощи с просьбой обеспечить доступ бригаде врачей в частный дом, где не отзывается женщина», – рассказали в организации.

Подоспевшие медики установили, что сибирячка приняла четыре стандарта таблеток. Они сделали всё возможное, чтобы привести её в чувство, но оказалось, что женщина впала в кому. Её доставили в больницу.

Напомним, 17 января девушка выпала из окна многоэтажки в Новосибирске.