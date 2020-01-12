Сибирячку похитили и избили родственники из-за её сексуальной ориентации

сегодня 08:56 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Студентку-лесбиянку из Красноярска похитила собственная семья; в СМИ за помощью обратилась её девушка.

Жительница Красноярска обратилась к СМИ за помощью: она сообщила, что её девушку бьют и держат взаперти родственники из Азербайджана. Случилось это после того, как она рассказала семье о своей сексуальной ориентации. Информация об этом появилась на сайте издания «Проспект Мира». Как отметила девушка, дело дошло даже до угрозы убийством.

Студентка красноярского медицинского университета поссорилась с матерью после того, как девушка рассказала о том, что её не влечёт к парням. Спустя какое-то время мама позвонила ей и сказала, что сломала руку. Дочь отправилась в Азербайджан, чтобы ухаживать за ней, однако вскоре перестала выходить на связь. Из короткого телефонного звонка стало известно, что студентку периодически связывают, а к её шее подставляют нож. Требования просты – выбросить из головы свою девушку и «дурацкие» мысли.

Подруга студентки, оказавшейся в заложниках у собственной семьи, написала заявление в полицию и обратилась в посольство Азербайджана за помощью.

Напомним, в июле 2019 года жительница Новосибирска оказалась в одном списке с убитой ЛГБТ-активисткой из Санкт-Петербурга.