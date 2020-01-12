Сибиряк выиграл 2 миллиона рублей в лотерею
фото пресс-службы «Столото»
Сторожу из Иркутской области несказанно повезло; этих денег хватит, чтобы погасить ипотеку.
Владимир Годованец, работающий сторожем в Иркутской области, выиграл в лотерею квартиру стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».
«Этих средств хватит, чтобы полностью покрыть обязательства перед банком, а также сделать ремонт в новом жилье», – рассказывает счастливчик, который предпочёл забрать выигрыш в денежном эквиваленте, чтобы погасить ипотеку.
Напомним, в 2019 году новосибирцы выиграли почти 60 миллионов рублей в лотереях.
Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!
Ваш комментарий
Новости партнеров
Сейчас читают