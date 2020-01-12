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Сибиряк выиграл 2 миллиона рублей в лотерею

сегодня 09:53

фото пресс-службы «Столото»

Сторожу из Иркутской области несказанно повезло; этих денег хватит, чтобы погасить ипотеку.

Владимир Годованец, работающий сторожем в Иркутской области, выиграл в лотерею квартиру стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

«Этих средств хватит, чтобы полностью покрыть обязательства перед банком, а также сделать ремонт в новом жилье», – рассказывает счастливчик, который предпочёл забрать выигрыш в денежном эквиваленте, чтобы погасить ипотеку.

Напомним, в 2019 году новосибирцы выиграли почти 60 миллионов рублей в лотереях.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

лотерея
Иркутская область
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