Сибиряк выиграл 2 миллиона рублей в лотерею

сегодня 09:53 Поделиться

фото пресс-службы «Столото»

Сторожу из Иркутской области несказанно повезло; этих денег хватит, чтобы погасить ипотеку.

Владимир Годованец, работающий сторожем в Иркутской области, выиграл в лотерею квартиру стоимостью 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

«Этих средств хватит, чтобы полностью покрыть обязательства перед банком, а также сделать ремонт в новом жилье», – рассказывает счастливчик, который предпочёл забрать выигрыш в денежном эквиваленте, чтобы погасить ипотеку.

Напомним, в 2019 году новосибирцы выиграли почти 60 миллионов рублей в лотереях.