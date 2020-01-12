СК возбудил уголовное дело из-за убийства 9-летней девочки в Новосибирске

сегодня 15:17 Поделиться

фото Сиб.фм

Женщина задушила свою родную дочь; затем сибирячка выпала из окна восьмого этажа.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Как установили правоохранители, 28-летняя женщина в квартире задушила свою 9-летнюю дочь, после чего выпала из окна восьмого этажа и была доставлена в больницу с различными травмами. В настоящее время её состояние оценивается как стабильное, за ней присматривают врачи.

Также свою проверку начала прокуратура Новосибирской области.

«Видела, как она выпала. Мои соседи были понятыми. Говорят, что семья была благополучная, муж офицер, дочь училась в третьем классе. Вроде мать чем-то болела, и у неё были постоянные боли. Она написала записку, что не может больше жить с этой болью и забирает дочь с собой», – рассказал Сиб.фм очевидец трагедии.

Напомним, 16 января СК возбудил уголовное дело об убийстве пропавшей 10-летней девочки из Новосибирской области.