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Следователи допросят родителей пропавшей Алёны Касталановой из Новосибирской области

сегодня 11:39

Коллаж Сиб.фм

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела после пропажи девочки; силовики проверят условия жизни и причины ухода из семьи.

Следователи допросят приёмных родителей 10-летней Алёны Касталановой из Карасука, которую нашли спустя 2 дня после ухода из дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области. В ведомстве проверят условия жизни семьи.

«В ходе организованных поисковых мероприятий 16.01.2020 в 23 часа 55 минут 10-летняя девочка обнаружена волонтёром в подвальном помещении дома на улице Тургенева в городе Карасуке Новосибирской области и незамедлительно доставлена в ГБУЗ Новосибирской области "Карасукская ЦРБ". В настоящее время следствием установлено, что в отношении 10-летней девочки каких-либо противоправных действий не совершалось, она находится под наблюдением врачей. Также будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания и отношения в семье», – добавили в СК.

Десятилетняя Алёна Касталанова ушла из дома около 14:00 15 января. Поиски пропавшей продолжались 2 дня. В ночь на 17 января девочку нашли в подвале общежития № 5 без сознания.

Напомним, сегодня охотник Алексей Рассолов рассказал Сиб.фм, как его собака помогла найти пропавшую Алёну.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

СКР
Карасук
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