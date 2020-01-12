Спасатели МЧС помогли участникам трёх аварий на трассе под Новосибирском

сегодня 15:53 Поделиться

фото ГУ МЧС по НСО

Сразу девять автомобилей стали заложниками неблагоприятных погодных условий на трассе Новосибирск – Омск; помощь оказывали специалисты МЧС.

Сразу три дорожно-транспортных происшествия случились сегодня на трассе «Иртыш» в Коченёвском районе Новосибирской области. Участниками стали девять автомобилей. Пассажирам и водителям потребовалась помощь спасателей МЧС.

Столкновение произошло сегодня в районе полудня. Прибывшие на место спасатели вытащили из кузова грузового автомобиля двух заблокированных человек. Один из мужчин погиб на месте, второго госпитализировали.

В массовом ДТП участвовал также рейсовый автобус, в котором находились 22 пассажира. К счастью, среди них нет пострадавших.

Как считают в ГИБДД, наиболее вероятной причиной массовой аварии стали ухудшившиеся погодные условия, плохая видимость и несоблюдение скоростного режима.

Напомним, сегодня синоптики сообщили о резком похолодании в Новосибирске и усилении ветра.