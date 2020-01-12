Статистики подсчитали, насколько подорожали продукты в Новосибирской области
Фото с сайта pixabay.com
Стоимость минимального продуктового набора в Новосибирской области за 2019 год выросла на 1,8 %; на конец года она составляла 4201 рубль 19 копеек.
За декабрь стоимость минимального продуктового набора выросла на 1,4 %, а с начала года она увеличилась на 1,8 %. На конец года она равнялась 4201,19 рубля. Об этом сообщает сайт Новосибирскстата.
Статистики отмечают, что по сравнению с 2018 годом в структуре питания новосибирцев снизилось потребление рыбы на 0,5 %, сахара и кондитерских изделий на 0,7 %, плодоовощной продукции на 1,6 %, чая, соли и специй на 0,4 %. При этом выросло потребление мяса и мясопродуктов на 1,1 %, жиров на 0,3 %, молочных продуктов на 1 %, хлебобулочных и макаронных изделий, круп на 1,1 %. На прежнем уровне новосибирцы употребляют яйца.
При этом больше всего жители Новосибирской области потребляют хлебобулочных, макаронных изделий и круп – 29,1 %, молочных продуктов – 21,9 %, мяса и мясопродуктов – 18,2 %.
Напомним, в ноябре прошлого года эксперты рассказали, какие продукты снижают риск сердечных заболеваний.
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