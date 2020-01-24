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«Тонкая лирика и острый сарказм»: в Новосибирск приедет известная поэтесса Сола_Монова

сегодня 13:00

Фото организаторов концерта

В Новосибирске концерт Сола_Моновой пройдёт 26 февраля; он состоится в Большом зале ДКЖ.

Выступление Сола_Моновой – всегда яркое и запоминающееся событие для её поклонников и любителей современной поэзии. Каждый концерт неповторим, но всегда проходит с аншлагом, будь то камерная площадка или большой концертный зал на 1000 человек.

На выступления любимого автора гости приезжают не только из Новосибирска, но и из Кемерово, Барнаула, Томска и Красноярска.

Гости

Гости концертов Сола_Моновой в Новосибирске – преимущественно состоявшиеся женщины с активной жизненной позицией.

Это бизнес-леди, известные блогеры, специалисты в области моды и красоты, светские персоны, лидеры общества и мнений. Часто они приходят в компании своих спутников или супругов.

Билеты на концерт Сола_Моновой – отличный подарок на день рождения или праздник друзьям и любимым.

Концерт

Выступление Сола_Моновой – это яркое поэтическое шоу, где автор не только читает свои стихи, но и раскрывается как актриса.

Пронизывая своим актёрским талантом тонкую лирику и острый сарказм, Сола_Монова отыгрывает каждое своё стихотворение, превращая программу в калейдоскоп запоминающихся образов.

В течение концерта на сцене ей помогают музыканты, конферансье, оперные певицы и даже зрители. Выступление сопровождается стильным видеорядом.

После концерта Сола_Монова щедро делится своим вниманием с поклонниками и зрителями, давая автографы и фотографируясь практически с каждым своим гостем.

ДКЖ, Новосибирск , улица Челюскинцев, 11

Начало концерта в 19:00

Купить билеты можно на сайте http://solamonovansk.ru/

Подробности по телефону +7 (383) 239-30-65

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

Теги

концерт
афиша
Новосибирск
стихи
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