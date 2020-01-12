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Toyota сломала позвоночник ребёнку в Новосибирске

сегодня 22:15

фото ГИБДД Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска водитель наехал на подростка; мальчик с травмами позвоночника доставлен в больницу.

В Новосибирске зарегистрирован очередной наезд на ребёнка. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

ДТП случилось днём 17 января около дома на улице Нижегородской в Октябрьском районе.

Водитель 1992 года рождения на автомобиле «Тойота Опа» двигался по улице Бориса Богаткова и в районе дома № 30 по Нижегородской совершил наезд на 15-летнего мальчика.

Ребёнок находился на дороге вне зоны пешеходного перехода.

От удара подросток получил серьёзную травму. Его доставили в НИИТО с предварительным диагнозом – перелом позвоночника.

Напомним, Сиб.фм подготовил обзор самых жутких ДТП за неделю.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

ГИБДД
сбили ребёнка
ДТП
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