Toyota сломала позвоночник ребёнку в Новосибирске
фото ГИБДД Новосибирска
В Октябрьском районе Новосибирска водитель наехал на подростка; мальчик с травмами позвоночника доставлен в больницу.
В Новосибирске зарегистрирован очередной наезд на ребёнка. Об этом сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
ДТП случилось днём 17 января около дома на улице Нижегородской в Октябрьском районе.
Водитель 1992 года рождения на автомобиле «Тойота Опа» двигался по улице Бориса Богаткова и в районе дома № 30 по Нижегородской совершил наезд на 15-летнего мальчика.
Ребёнок находился на дороге вне зоны пешеходного перехода.
От удара подросток получил серьёзную травму. Его доставили в НИИТО с предварительным диагнозом – перелом позвоночника.
Напомним, Сиб.фм подготовил обзор самых жутких ДТП за неделю.
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