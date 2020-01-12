Убийство в суде Новокузнецка: медики рассказали о состоянии пострадавшей

сегодня 12:32 Поделиться

фото с сайта pixabay.com

Женщину с ранениями ног и лица госпитализировали накануне; сегодня пострадавшую перевели из реанимации в общее отделение.

Пострадавшую при стрельбе в Центральном районном суде Новокузнецка перевели из реанимационного отделения в общее сегодня утром, 17 января. Об этом сообщили источники «Интерфакс-Сибирь». Ранее женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии с ранениями ног и лица.

По данным собеседника издания, состояние пострадавшей врачи оценивают как стабильное. Накануне стало известно, что она проходила свидетелем по делу, в котором стрелок был потерпевшим.

Стрельба в Центральном районном суде Новокузнецка произошла накануне утром, 16 января. Неизвестный вышел из здания во время перерыва в слушаниях, взял из автомобиля ружьё. На входе в суд его попытался остановить судебный пристав – мужчина выстрелил ему в живот, отчего тот скончался по пути в больницу.

Мужчину задержали сотрудники ФССП совместно с Росгвардией. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, накануне стало известно, что стрелок из Новокузнецка проходил потерпевшим по уголовному делу.