«Ушёл в школу и не вернулся»: в Новосибирске ищут пропавшего мальчика

сегодня 08:05 Поделиться

Фото из социальных сетей

Сотрудники полиции и волонтёры разыскивают 13-летнего подростка; вчера днём он вышел из дома, но обратно так и не вернулся.

В Новосибирске пропал 13-летний мальчик. Информация об этом появилась в сообществе «Главные Новости NSK» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пожалуйста!!! Не пройдите мимо. Пропал мальчик тринадцати лет, ушёл в школу днём 16 января и не вернулся. Просьба, если кто-то видел, написать», — пишут родные подростка.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в Новосибирской области пропал ещё один ребёнок. 10-летнюю Алёну Касталанову из Карасука спустя сутки нашли живой сегодня ночью, 17 января. Больше ста человек прочёсывали город в поисках девочки.

Напомним, ранее Алёну Касталанову нашли под Новосибирском без сознания.