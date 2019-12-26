Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

В Омске начнётся суд по обрушению казармы

сегодня 19:15

фото со страницы "Город 55" в социальной сети "ВКонтакте"

Спустя пять лет в Омске начнут судить виновных в обрушении казармы ВДВ; погибли 24 человека

В Омске подписано обвинительное заключение по уголовному делу об обрушении казармы института ВДВ. ЧП случилось пять лет назад и только сейчас материалы переданы в суд. Об этом сообщает издание «Город 55».

В момент трагедии в здании находились 337 человек. 24 из них погибли под завалами, еще 21 человек пострадал. Многие остались инвалидами.

Как установило следствие, казарма обрушилась по вине строителей, которые возвели её в 1970 году и по вине ремонтников, которые выполняли работы в 2013-2014 годах. Деревянные перекрытия они заменили на тяжелый бетон, а стены ослабили, просверлив отверстия для крепления навесного фасада.

Под стражу был взят Дмитрий Баязов, которого обвинили в нарушении безопасности при строительных работах и в мошенничестве.

Напомним, в конце декабря в Новосибирске оштрафовали подрядчика за обрушение стены, под которой погибли трое рабочих.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

суд
Омская область
Обрушение
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

142853
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
60506
«Неужели трудно лифчик надеть?»: подписчики возненавидели блогершу, которая собрала миллион рублей подростку из Алтая
53144
Новосибирский Левша готовит коллекцию микро-монет из чистого золота
51117
«В 16 лет мог бы и читать научиться!»: новосибирцы обвинили погибшего в аквапарке подростка в безответственности
34727
Новосибирские караси поехали покорять Китай
34683
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей
33578
Жителей Новосибирска напугал хлопок на ТЭЦ-2