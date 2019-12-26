В Омске начнётся суд по обрушению казармы

сегодня 19:15 Поделиться

фото со страницы "Город 55" в социальной сети "ВКонтакте"

Спустя пять лет в Омске начнут судить виновных в обрушении казармы ВДВ; погибли 24 человека

В Омске подписано обвинительное заключение по уголовному делу об обрушении казармы института ВДВ. ЧП случилось пять лет назад и только сейчас материалы переданы в суд. Об этом сообщает издание «Город 55».

В момент трагедии в здании находились 337 человек. 24 из них погибли под завалами, еще 21 человек пострадал. Многие остались инвалидами.

Как установило следствие, казарма обрушилась по вине строителей, которые возвели её в 1970 году и по вине ремонтников, которые выполняли работы в 2013-2014 годах. Деревянные перекрытия они заменили на тяжелый бетон, а стены ослабили, просверлив отверстия для крепления навесного фасада.

Под стражу был взят Дмитрий Баязов, которого обвинили в нарушении безопасности при строительных работах и в мошенничестве.

Напомним, в конце декабря в Новосибирске оштрафовали подрядчика за обрушение стены, под которой погибли трое рабочих.