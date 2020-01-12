В Омске опасная горка для детей ведёт в дерево

сегодня 13:54 Поделиться

Фото «ЧП Омск»

Родители пожаловались на горку со съездом в дерево; есть вероятность, что дети сильно травмируются.

Жителей Омска встревожила опасная горка: катаясь на ней, дети рискуют въехать на всей скорости в дерево. Фотографии появились в сообществе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Может, кто-то сможет помочь спилить дерево. Дети врезаются в него. Площадка была поставлена летом 2018 года», – пишет автор снимков.

Пользователи сети согласились с тем, что горка представляет угрозу для детей, однако они предложили другое решение проблемы: нужно передвинуть или развернуть её. Также многих удивил тот факт, что этот элемент детской площадки установили ещё в 2018 году, а жаловаться на него стали только сейчас.

Напомним, в октябре 2019 года мэрия Новосибирска предупредила об опасности голубей.