Видео: два новосибирца погибли в лобовом столкновении с фурой

сегодня 16:46 Поделиться

Фото ГИБДД

ДТП произошло в Заельцовском районе города; два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Два жителя Новосибирска погибли в ДТП в Заельцовском районе сегодня днём, 17 января. Кадры с места происшествия в редакцию Сиб.фм прислал очевидец. На кадрах видно, что автомобиль, который врезался в КАМАЗ, полностью уничтожен.

Как сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, авария произошла около 14:45.

"Водитель 1977 года рождения на автомобиле КАМАЗ двигался по улице Жуковского со стороны 30 лет Октября в сторону улицы Дмитрия Донского в пути следования совершил Столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 который двигался во встречном направлении и по причинам которые сейчас выяснем выехал на полосу встречного движения", — добавил Савченков.

Водитель и пассажир ВАЗа скончались от полученных травм на месте ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, сегодня спасатели помогли участникам трёх аварий под Новосибирском.