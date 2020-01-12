Видео: два новосибирца погибли в лобовом столкновении с фурой
Фото ГИБДД
ДТП произошло в Заельцовском районе города; два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.
Два жителя Новосибирска погибли в ДТП в Заельцовском районе сегодня днём, 17 января. Кадры с места происшествия в редакцию Сиб.фм прислал очевидец. На кадрах видно, что автомобиль, который врезался в КАМАЗ, полностью уничтожен.
Как сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков, авария произошла около 14:45.
"Водитель 1977 года рождения на автомобиле КАМАЗ двигался по улице Жуковского со стороны 30 лет Октября в сторону улицы Дмитрия Донского в пути следования совершил Столкновение с автомобилем ВАЗ 2110 который двигался во встречном направлении и по причинам которые сейчас выяснем выехал на полосу встречного движения", — добавил Савченков.
Водитель и пассажир ВАЗа скончались от полученных травм на месте ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, сегодня спасатели помогли участникам трёх аварий под Новосибирском.
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