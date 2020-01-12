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«Я смогла сбежать»: новое видеообращение красноярской студентки-лесбиянки появилось в сети

сегодня 13:08

Видео Telegram-канала «Стрелка»

Девушку похитила и избивала собственная семья; сегодня ей удалось вырваться на свободу.

Студентка из Красноярска, которую насильно удерживала и избивала родная мать, смогла убежать от родственников. Девушка сейчас находится в безопасном месте и даже записала новое видеообращение, рассказывает глава «Российской ЛГБТ-сети» Игорь Кочетков.

Как ранее сообщал Сиб.фм, студентка красноярского медицинского университета поссорилась с матерью после того, как призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого мама позвонила и сказала, что сломала руку. Встревоженная девушка поехала в Азербайджан, чтобы позаботиться о ней, но вместо этого попала в ловушку: студентку заперли у родственников, начали избивать и забрали у неё документы.

Севгия (так зовут девушку) смогла сбежать только после того, как записала фейковое обращение для СМИ, в котором она рассказала, что насильно её никто не удерживает.

Сейчас студентка ожидает, когда ей сделают новые документы, чтобы она могла вернуться в Россию.

Напомним, в июле 2019 года жительница Новосибирска оказалась в одном списке с убитой ЛГБТ-активисткой из Санкт-Петербурга.

Автор:
Никита Минин
журналист

Теги

ЛГБТ
Красноярский край
яндекс.дзен

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