Жесть на дорогах: обзор самых страшных ДТП в Новосибирской области за неделю

сегодня 18:01 Поделиться

Фото Госавтоинспекции Новосибирской области, "АСТ-54"

Ежедневно в Новосибирской области происходит множество аварий; редакция Сиб.фм сделала обзор самых серьёзных ДТП за прошедшую неделю, в которых погибли или пострадали люди.

По данным Госавтоинспекции, с 10 по 16 января в Новосибирской области произошло 15 аварий, в которых погиб один человек, а ещё 18 получили различные травмы.

Маленький пассажир

14 января в Новосибирске в результате столкновения двух иномарок на проспекте Карла Маркса пострадала полуторагодовалая девочка-пассажир.

«Водитель автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Покрышкина и по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями Hyundai Solaris и Volkswagen, которые двигались в попутном направлении», — рассказал инспектор пропаганды ГИБДД Владислав Савченков.

Бросил умирать

Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия в ночь с 14 на 15 января. В результате ДТП 45-летний житель Новосибирска скончался. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по региону.

«В результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен водитель и найден автомобиль, причастный к данной автоаварии», – рассказали в ведомстве.

Оказалось, что за рулём был безработный местный житель 1985 года рождения, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. В преступлении он сознался.

Шёл, никого не трогал

Немецкая машина сбила 16-летнего мальчика на пешеходном переходе 15 января.

«Водитель немецкого автомобиля Audi A6 двигался по проспекту Дзержинского в сторону улицы Трикотажной. В пути следования по неустановленной пока причине мужчина 1975 года рождения допустил наезд на пешехода 2003 года рождения», — отметил Владислав Савченков.

Подростка с травмой ноги доставили в больницу.

Перелом позвоночника

Происшествие случилось 15 января около 23:30. В аварии пострадала пассажирка такси.

«Водитель 1960 года рождения двигался на автомобиле Toyota Corolla по улице Советское шоссе со стороны улицы Мира в сторону улицы Петухова, в пути следования у дома 62-1 на улице Мира совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, водитель 1966 года рождения, который двигался во встречном направлении», – добавил Савченков.

Водителя с переломом позвоночника госпитализировали. Пассажирку с сотрясением мозга также доставили в больницу.

Доктора мне, доктора

Автомобиль скорой помощи и иномарка столкнулись утром 15 января на пересечении улиц Семьи Шамшиных и Гоголя в Новосибирске.

«В результате ДТП пострадали два доктора — мужчина и женщина, находившиеся в Газели скорой помощи. Они доставлены предварительно с сотрясениями головного мозга и ушибами», — уточнили в ГИБДД.

Напомним, в начале января на дорогах Новосибирской области погибли четыре человека.