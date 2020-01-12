Два человека погибли в массовом ДТП в Сибири

сегодня 11:53 Поделиться

Фото со страницы группы «Barnaul 22» в социальной сети «ВКонтакте»

В Алтайском крае произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулось 15 автомобилей; по данным краевого ГИБДД два человека погибли, ещё несколько получили ранения.

Массовая авария произошла в Алтайском крае на трассе Барнаул – Павловск. В пятницу, 17 января, из-за неблагоприятных погодных условий в 12 километрах от города Павловска столкнулось 15 автомобилей. Об этом сообщили подписчики группы «Barnaul 22» в социальной сети «ВКонтакте».

Несмотря на предупреждение синоптиков и перекрытие трассы многие автомобилисты рискнули и отправились в дорогу. Подписчики сообщают, что в аварии виноват водитель автомобиля, который решил обогнать медленно двигавшуюся колонну автомобилей. Однако, он не справился с управлением и совершил столкновение.

Напомним, 16 января в ДТП в Новосибирске пострадали два человека.