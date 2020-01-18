Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
Фото с сайта pixabay.com
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания к Федеральному собранию объявил о выплатах пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет; их будут выплачивать малообеспеченным семьям.
С 1 января 2020 года выплаты на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет будут равняться половине величины прожиточного минимума на ребёнка. При этом если в течение года семья не достигнет подушевого прожиточного минимума, ей будут выплачивать пособие на детей в два раза больше нынешнего. Об этом сообщает «Российская газета».
«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть с действительно сложной, очень сложной ситуацией», – заявил глава государства.
В среднем прожиточный минимум на ребёнка в России равен 11 тысячам рублей. Соответственно, половина – 5500 руб.
Владимир Путин отметил, что для того, чтобы пособие на детей от 3 до 7 лет начали выплачивать, необходимо подать заявление в органы социальной защиты. При этом нужно будет указать легальный доход. По словам президента, эта процедура должна быть максимально удобна и проста для граждан.
Напомним, 17 января сибирячки попросили выплачивать материнский капитал за первого ребёнка задним числом.
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Комментарии
Хамидова хеди вахаевна
У меня малообеспечная семья
Маслова анастасия николаевна
Здравствуйте я мать одиночка моему ребенку 6 лет я получу пособия на ребенка
марина
А можно копию официального указа президента?
Черкасов Сергей Валентинович
А когда можно будет подавать документы?
Иконникова Ирина Владимировна
Когда платить то начнут?????
Борисова
Я б тоже хотела задним числом маткапитал, а то главное он был в размере 300 тыщ до 31.12.18 и вдруг отменили, стоило родить так опять ввели, не честно это всё😒
Елена Кузнецова Владимировна
Получается кто в 2019 году родил,в пролете с мат.капиталом?
Дзюба Елена Сергеевна
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня двое детей старшему будет 5 лет в марте, а младшему было в сентябре 3 года положено мне выплыты до 7 дет?
Дзюба Елена Сергеевна
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня двое детей старшему будет 5 лет в марте, а младшему было в сентябре 3 года положено мне выплыты до 7 дет?
Осинов.С.В
Пособия это конешно хорошая помощь нуждающимся но почему для их назначения считают общий мой доход без вычета ндфл С меня же снимают 13%в реальности я получаю зарплату меньше чем начислино
Штымова Милана Мусаевна
А третьему ребёнку родившимуся 2018 дадут эти 5 тыс до 7 лет
Волкова Лера
Члены семьи это кто считается ?А если в разводе с мужем какая справка от него нужна ?
Трончук
А после 7 лет? Старше тоже дети. Их в школу собирать надо.
Крескина Юлия Сергеевна
Ответьте мне на вопрос?Президент сказал про пособие по уходу за ребёнком до 3 лет будут платить за 2 ребёнка с материнского капитала.Если я ранее октивировала его.Значит нам не положено пособие я так понимаю. Вообще по идеи материнский капитал даётся на улучшение жилищных условий
Камалетдинова Ирина Олеговна
В соц защите сказали, что данного закона не существует
Куропятникова Мария Владимировна
Спасибо Владимир Владимирович, а если родители не работают? Не положено?
Калинина Александра Ивановна
Это очень существенная помощь от Президента малоимущим семьям. В соцзащите Их и называют презедентские выплаты. Но всё это положено детям рожденных с 1 января 2018г. Моя племянница родила 13 декабря 2017 года. Дочки 2 года до ежемесячные выплаты до 3 лет ей не положены, родилась на 2 недели раньше льгот и не является маленьким гражданином России о котором беспокоится Государство. Выживают на зарплату мужа в 22 тысяч рублей в месяц. Нищита и паника ,а во дворе мальчик родился на 3 недели позже о нём Государство будет заботиться до 7 лет, а нашей Нике Президентские выплаты не положены. Как им жить? Её родители тоже надеялись на помощь Нашего Президента. Неужели так можно?
Татьяна Борисовна Каирова
Все отлично! Мне не понятно , почему на первых двух деток выдают материнский капитал, а на третьего погашение ипотеки? Если не брали и не собираемся связываться с ипотекой, на третьего ребенка ничего не положено?
Мишукаева Елена
Скорее всего, чтоб получить такое пособие нужно будет собрать миллион подтверждающих бумаг и ещё вагон с прицепом справок о доходах не только твоей семьи, но и твоих родственников. Столкнулась с этим на днях, оформляя социальную стипендию для сына, как малоимущая. Прописана с братом и сыном у своей мамы, т.к. своего жилья нет, и потому как брат мой нигде не работает и собственно к моей семье материального никакого отношения не имеет, так и справки от него я не смогла предоставить, но в социальной стипендии моему сыну отказали. Бред в общем.
Дзалаева Лариса Павловна
Здравствуйте когда их надо делать 3 до 7 этих новых детских с какого месяца я даже не верю я живу Город Владикавказ город Алагир и нам тоже полагается.
Дзалаева Лариса Павловна
И у меня 4 детей я не работаю и муж тоже не работает
Кристина ржевская Сергеевна
Вчера звонили в соц. Защиту, сказали, что все это пока на словах путина, какие документы у нас принимать они ещё не в курсе
Зассеева Инна Владимировна
Подскажите пожалуйста это всех детей распространяется или только рождённых в 2020 году?
Олеся
Прошу прощения а если в семье никто официально не работает? Я из кабардино балкарии .
Ирина
Здравствуйте у меня 3 детей с таршему 20 лет дочке 11 лет инвалидности с детства маленьком 4 года я мама одиночка моему четыре года мальчику ему положено выплаты пособия до 7 лет
Оксана Юрьевна
Это не для всех. Например в омской области Усть ишимского района это всем плевать они ни каких законов ни знают в мфц ругаются. На помощь приходишь писать они начинают говорить иди работай нечего ходить попрошайничать
Бообекова Линара Таласовна
Здравствуйте! У меня трое не совершеннолетних детей,возраст которым:11 лет, 7 лет и 2 года,3 месяца,подскажите пожалуйста,мы попадаем под эту категорию,спасибо заранее?
Ананимно
Здравствуйте. Хотела уточнить.первый ретенок сейчас нам 4 года.второму реьегку 1.6 я в декрете официально.дадут ли мне какую справку от работы? Папа детей работает но не официально
Алина Дубовская
Интересно получается..У моих соседей трое детей ,муж тунеядец ,ни где не работает ,живут на пособие.Жена подъезды моет.Естественно прожиточный минимум,никакого.И им ещё будут платить.
Шимин Дмитрий Юрьевич
Бюрократы не дадут! У них экономия на нас а потом хорошая премия!
Кочнев Евгений Александрович
Какие 11 тысяч на ребёнка, если жена на 4 до полутро лет получает 7 тысяч.
Ольга
Пока Вы не написпли название и номер документа, эта новость - не больше, чем переливание воды. Президент много чего "говорил" за время своего пребывания на посту. А при всем честном народе заявлять о создании документа задним числом - стыд. Если президент себе такое позволяет, то что говорить о других чиновниках...
Ольга
Закона еще нет так что нечего спрашивать ни о чем.А еще тетеньки я так погляжу вам не хватает ума ни зарабатывать больше,ни читать научиться так вопрос:куда детей то рожаете?чему вы их научите. У меня трое детей и все гос.меры поддержки я использую с благодарностью, а не с претензией что маловато да кому то лучше чего и вам желаю
Данилевская Вероника Анатольевна
Самое что интересно, я родила второго ребенка 15 июня 2018 и до полутора получала 7800, а те девочки которые родились с 1 января 219 года получают почти 21000, где справедливость значит 2 их детей я должна кормить будучи в декрете на 7800 а с 2019 года девочки одного ребенка на 21000!!! И ещё как так почему при выступлении Путин не сказал что с 1,6 до 3 будут выплаты с мат капитала, а если я квартиру купила, получается все, вы нечего не получите вам отказ, Я в ШОКЕ!!!
Степанова ирина сергеевна
Здравствуйте! Мы с мужем не работаем. Двое детей . Первому 5 лет, второму 3 года. Положено нам пособие? Когда вступает в силу?
Каморина мария олеговна
Здраствуйте я мнагодетная мать 8- ми детей на нас распространяются эти поправки скажите пожалуйста.
Прибыткова Юлия Павловна
Здравствуйте.моим детям 9;6;2 года ,мне на младшего положена ли выплата до 7 лет?
Давыденко Марина михайловна
В соц защите ничего об этом пособии не знают. Зачем людей гонять, какие - то документы сдавать, чтобы им там нервы трепали. От 3 до 7 лет платят 250 руб в месяц и все!!!
Кондратьева Галина Александровна
Здравствуйте,у меня 5 несовешеннолетних детей.Младший с 2014 года ,положенно ли мне это пособие.И когда закон войдет в силу? До нас пока дойдет и ребенок вырастет. Тюменская обл
Погодаева Виктория Олеговна
Здравствуйте моей дочери исполнилось 3 года в ноябре 19 года , в некоторых статьях пишут что это пособие могут получить только те кому исполнилось три года в 2020 году , а остальные в пролёте?
Карпова Наталья Викторовна
Я мать одиночка моему ребёнку 4 года,нет офицельного зароботка положено пособие от 3 до 7
Чаусова Ольга Викторовна
Я мать одиночка.мне положены 5.500?Ребёнку год и месяц.
Шеронова Ирина Анатольевна
Скажите пожалуйста для чего вы рожаете деток если нет вообще бюджета либо мало так думать головой надо прежде чем рожать и ждать от нашего государства чуда....
ГОНЧАРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
А я родила 28.11.2017, и что мне эти выплаты не будут платить
Хухрина Светлана васильевна
У меня 4дитей муж работает я нет.старшой 7 лет троим ише нет.положено ли мне выплата с 3-7лет
Екатерина
Здравствуйте. Если третьему ребенку уже 4 года, мы можем получать пособия от 3 до 7 лет? в нашем случае конечно с 4 до 7 или нет?
Мильто вера борисовна
А какие доходы считаю, летские компенсация за дет сад и стирендию ребенка, вот тебе и хрен с маслом
Юлия Афанасьева
Выплаты будут ближе к лету, и да вы будите получать пособие, у меня дочери 5 лет, сыну 4 года, с 3 до 7 лет включительно. Всё все получат.
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