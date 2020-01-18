Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет

18.01.2020 18:18 Поделиться

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Президент России Владимир Путин во время оглашения послания к Федеральному собранию объявил о выплатах пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет; их будут выплачивать малообеспеченным семьям.

С 1 января 2020 года выплаты на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет будут равняться половине величины прожиточного минимума на ребёнка. При этом если в течение года семья не достигнет подушевого прожиточного минимума, ей будут выплачивать пособие на детей в два раза больше нынешнего. Об этом сообщает «Российская газета».

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть с действительно сложной, очень сложной ситуацией», – заявил глава государства.

В среднем прожиточный минимум на ребёнка в России равен 11 тысячам рублей. Соответственно, половина – 5500 руб.

Владимир Путин отметил, что для того, чтобы пособие на детей от 3 до 7 лет начали выплачивать, необходимо подать заявление в органы социальной защиты. При этом нужно будет указать легальный доход. По словам президента, эта процедура должна быть максимально удобна и проста для граждан.

Напомним, 17 января сибирячки попросили выплачивать материнский капитал за первого ребёнка задним числом.