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Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет

18.01.2020 18:18

Фото с сайта pixabay.com

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания к Федеральному собранию объявил о выплатах пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет; их будут выплачивать малообеспеченным семьям.

С 1 января 2020 года выплаты на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет будут равняться половине величины прожиточного минимума на ребёнка. При этом если в течение года семья не достигнет подушевого прожиточного минимума, ей будут выплачивать пособие на детей в два раза больше нынешнего. Об этом сообщает «Российская газета».

«Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть с действительно сложной, очень сложной ситуацией», – заявил глава государства.

В среднем прожиточный минимум на ребёнка в России равен 11 тысячам рублей. Соответственно, половина – 5500 руб.

Владимир Путин отметил, что для того, чтобы пособие на детей от 3 до 7 лет начали выплачивать, необходимо подать заявление в органы социальной защиты. При этом нужно будет указать легальный доход. По словам президента, эта процедура должна быть максимально удобна и проста для граждан.

Напомним, 17 января сибирячки попросили выплачивать материнский капитал за первого ребёнка задним числом.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

президент
дети
пособия
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Комментарии

18.01.20 в 21:43

Хамидова хеди вахаевна

У меня малообеспечная семья

18.01.20 в 22:37

Маслова анастасия николаевна

Здравствуйте я мать одиночка моему ребенку 6 лет я получу пособия на ребенка

18.01.20 в 22:37

марина

А можно копию официального указа президента?

18.01.20 в 23:08

Черкасов Сергей Валентинович

А когда можно будет подавать документы?

18.01.20 в 23:37

Иконникова Ирина Владимировна

Когда платить то начнут?????

18.01.20 в 23:43

Борисова

Я б тоже хотела задним числом маткапитал, а то главное он был в размере 300 тыщ до 31.12.18 и вдруг отменили, стоило родить так опять ввели, не честно это всё😒

19.01.20 в 00:59

Елена Кузнецова Владимировна

Получается кто в 2019 году родил,в пролете с мат.капиталом?

19.01.20 в 01:05

Дзюба Елена Сергеевна

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня двое детей старшему будет 5 лет в марте, а младшему было в сентябре 3 года положено мне выплыты до 7 дет?

19.01.20 в 01:05

Дзюба Елена Сергеевна

Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня двое детей старшему будет 5 лет в марте, а младшему было в сентябре 3 года положено мне выплыты до 7 дет?

19.01.20 в 01:05

Осинов.С.В

Пособия это конешно хорошая помощь нуждающимся но почему для их назначения считают общий мой доход без вычета ндфл С меня же снимают 13%в реальности я получаю зарплату меньше чем начислино

19.01.20 в 01:13

Штымова Милана Мусаевна

А третьему ребёнку родившимуся 2018 дадут эти 5 тыс до 7 лет

19.01.20 в 01:39

Волкова Лера

Члены семьи это кто считается ?А если в разводе с мужем какая справка от него нужна ?

19.01.20 в 01:45

Трончук

А после 7 лет? Старше тоже дети. Их в школу собирать надо.

19.01.20 в 01:55

Крескина Юлия Сергеевна

Ответьте мне на вопрос?Президент сказал про пособие по уходу за ребёнком до 3 лет будут платить за 2 ребёнка с материнского капитала.Если я ранее октивировала его.Значит нам не положено пособие я так понимаю. Вообще по идеи материнский капитал даётся на улучшение жилищных условий

19.01.20 в 02:13

Камалетдинова Ирина Олеговна

В соц защите сказали, что данного закона не существует

19.01.20 в 02:13

Куропятникова Мария Владимировна

Спасибо Владимир Владимирович, а если родители не работают? Не положено?

19.01.20 в 02:24

Калинина Александра Ивановна

Это очень существенная помощь от Президента малоимущим семьям. В соцзащите Их и называют презедентские выплаты. Но всё это положено детям рожденных с 1 января 2018г. Моя племянница родила 13 декабря 2017 года. Дочки 2 года до ежемесячные выплаты до 3 лет ей не положены, родилась на 2 недели раньше льгот и не является маленьким гражданином России о котором беспокоится Государство. Выживают на зарплату мужа в 22 тысяч рублей в месяц. Нищита и паника ,а во дворе мальчик родился на 3 недели позже о нём Государство будет заботиться до 7 лет, а нашей Нике Президентские выплаты не положены. Как им жить? Её родители тоже надеялись на помощь Нашего Президента. Неужели так можно?

19.01.20 в 02:29

Татьяна Борисовна Каирова

Все отлично! Мне не понятно , почему на первых двух деток выдают материнский капитал, а на третьего погашение ипотеки? Если не брали и не собираемся связываться с ипотекой, на третьего ребенка ничего не положено?

19.01.20 в 03:29

Мишукаева Елена

Скорее всего, чтоб получить такое пособие нужно будет собрать миллион подтверждающих бумаг и ещё вагон с прицепом справок о доходах не только твоей семьи, но и твоих родственников. Столкнулась с этим на днях, оформляя социальную стипендию для сына, как малоимущая. Прописана с братом и сыном у своей мамы, т.к. своего жилья нет, и потому как брат мой нигде не работает и собственно к моей семье материального никакого отношения не имеет, так и справки от него я не смогла предоставить, но в социальной стипендии моему сыну отказали. Бред в общем.

19.01.20 в 03:37

Дзалаева Лариса Павловна

Здравствуйте когда их надо делать 3 до 7 этих новых детских с какого месяца я даже не верю я живу Город Владикавказ город Алагир и нам тоже полагается.

19.01.20 в 03:39

Дзалаева Лариса Павловна

И у меня 4 детей я не работаю и муж тоже не работает

19.01.20 в 03:40

Кристина ржевская Сергеевна

Вчера звонили в соц. Защиту, сказали, что все это пока на словах путина, какие документы у нас принимать они ещё не в курсе

19.01.20 в 03:53

Зассеева Инна Владимировна

Подскажите пожалуйста это всех детей распространяется или только рождённых в 2020 году?

19.01.20 в 04:37

Олеся

Прошу прощения а если в семье никто официально не работает? Я из кабардино балкарии .

19.01.20 в 05:10

Ирина

Здравствуйте у меня 3 детей с таршему 20 лет дочке 11 лет инвалидности с детства маленьком 4 года я мама одиночка моему четыре года мальчику ему положено выплаты пособия до 7 лет

19.01.20 в 05:22

Оксана Юрьевна

Это не для всех. Например в омской области Усть ишимского района это всем плевать они ни каких законов ни знают в мфц ругаются. На помощь приходишь писать они начинают говорить иди работай нечего ходить попрошайничать

19.01.20 в 05:41

Бообекова Линара Таласовна

Здравствуйте! У меня трое не совершеннолетних детей,возраст которым:11 лет, 7 лет и 2 года,3 месяца,подскажите пожалуйста,мы попадаем под эту категорию,спасибо заранее?

19.01.20 в 06:37

Ананимно

Здравствуйте. Хотела уточнить.первый ретенок сейчас нам 4 года.второму реьегку 1.6 я в декрете официально.дадут ли мне какую справку от работы? Папа детей работает но не официально

19.01.20 в 10:00

Алина Дубовская

Интересно получается..У моих соседей трое детей ,муж тунеядец ,ни где не работает ,живут на пособие.Жена подъезды моет.Естественно прожиточный минимум,никакого.И им ещё будут платить.

19.01.20 в 12:23

Шимин Дмитрий Юрьевич

Бюрократы не дадут! У них экономия на нас а потом хорошая премия!

19.01.20 в 12:25

Кочнев Евгений Александрович

Какие 11 тысяч на ребёнка, если жена на 4 до полутро лет получает 7 тысяч.

19.01.20 в 13:18

Ольга

Пока Вы не написпли название и номер документа, эта новость - не больше, чем переливание воды. Президент много чего "говорил" за время своего пребывания на посту. А при всем честном народе заявлять о создании документа задним числом - стыд. Если президент себе такое позволяет, то что говорить о других чиновниках...

20.01.20 в 00:12

Ольга

Закона еще нет так что нечего спрашивать ни о чем.А еще тетеньки я так погляжу вам не хватает ума ни зарабатывать больше,ни читать научиться так вопрос:куда детей то рожаете?чему вы их научите. У меня трое детей и все гос.меры поддержки я использую с благодарностью, а не с претензией что маловато да кому то лучше чего и вам желаю

20.01.20 в 13:35

Данилевская Вероника Анатольевна

Самое что интересно, я родила второго ребенка 15 июня 2018 и до полутора получала 7800, а те девочки которые родились с 1 января 219 года получают почти 21000, где справедливость значит 2 их детей я должна кормить будучи в декрете на 7800 а с 2019 года девочки одного ребенка на 21000!!! И ещё как так почему при выступлении Путин не сказал что с 1,6 до 3 будут выплаты с мат капитала, а если я квартиру купила, получается все, вы нечего не получите вам отказ, Я в ШОКЕ!!!

20.01.20 в 23:08

Степанова ирина сергеевна

Здравствуйте! Мы с мужем не работаем. Двое детей . Первому 5 лет, второму 3 года. Положено нам пособие? Когда вступает в силу?

21.01.20 в 13:29

Каморина мария олеговна

Здраствуйте я мнагодетная мать 8- ми детей на нас распространяются эти поправки скажите пожалуйста.

21.01.20 в 14:06

Прибыткова Юлия Павловна

Здравствуйте.моим детям 9;6;2 года ,мне на младшего положена ли выплата до 7 лет?

21.01.20 в 14:39

Давыденко Марина михайловна

В соц защите ничего об этом пособии не знают. Зачем людей гонять, какие - то документы сдавать, чтобы им там нервы трепали. От 3 до 7 лет платят 250 руб в месяц и все!!!

21.01.20 в 20:29

Кондратьева Галина Александровна

Здравствуйте,у меня 5 несовешеннолетних детей.Младший с 2014 года ,положенно ли мне это пособие.И когда закон войдет в силу? До нас пока дойдет и ребенок вырастет. Тюменская обл

21.01.20 в 21:47

Погодаева Виктория Олеговна

Здравствуйте моей дочери исполнилось 3 года в ноябре 19 года , в некоторых статьях пишут что это пособие могут получить только те кому исполнилось три года в 2020 году , а остальные в пролёте?

22.01.20 в 00:02

Карпова Наталья Викторовна

Я мать одиночка моему ребёнку 4 года,нет офицельного зароботка положено пособие от 3 до 7

22.01.20 в 02:28

Чаусова Ольга Викторовна

Я мать одиночка.мне положены 5.500?Ребёнку год и месяц.

22.01.20 в 05:18

Шеронова Ирина Анатольевна

Скажите пожалуйста для чего вы рожаете деток если нет вообще бюджета либо мало так думать головой надо прежде чем рожать и ждать от нашего государства чуда....

22.01.20 в 06:16

ГОНЧАРОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

А я родила 28.11.2017, и что мне эти выплаты не будут платить

22.01.20 в 17:39

Хухрина Светлана васильевна

У меня 4дитей муж работает я нет.старшой 7 лет троим ише нет.положено ли мне выплата с 3-7лет

22.01.20 в 17:48

Екатерина

Здравствуйте. Если третьему ребенку уже 4 года, мы можем получать пособия от 3 до 7 лет? в нашем случае конечно с 4 до 7 или нет?

22.01.20 в 18:16

Мильто вера борисовна

А какие доходы считаю, летские компенсация за дет сад и стирендию ребенка, вот тебе и хрен с маслом

22.01.20 в 18:48

Юлия Афанасьева

Выплаты будут ближе к лету, и да вы будите получать пособие, у меня дочери 5 лет, сыну 4 года, с 3 до 7 лет включительно. Всё все получат.

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