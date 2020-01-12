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Крещенские морозы надвигаются на Новосибирск

сегодня 08:45

Фото с сайта pixabay.com

С понедельника, 20 января, в Новосибирске значительно похолодает; в Западную Сибирь придёт арктический циклон, который принесёт холодные воздушные массы.

В Новосибирск на несколько дней придут морозы. Начиная с понедельника температура воздуха будет падать. Так, 20 января днём температура воздуха будет -17...-18, а ночью -21...-22 градуса. Во вторник, 21 января, температура воздуха днём будет -18...-20 градусов, ночью -24...-26. В среду, 22 января, начнётся потепление. Столбик термометра днём будет показывать -10...-15, ночью -8...-9 градусов.

Ветер в течение трёх дней будет переменчивым 3-5 метров в секунду, с порывами до 7-10. В понедельник и среду возможны осадки в виде небольшого снега.

Напомним, 18 января сильный ветер в Новосибирске повалил светофор.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

погода
прогноз
Новосибирск
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