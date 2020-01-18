Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
Фото с сайта wikipedia.org
У главы города Анатолия Локтя 18 января – особый день; редакция Сиб.фм присоединяется к поздравлениям.
В субботу, 18 января, мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнился 61 год.
Анатолий Локоть родился и вырос в Новосибирске. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы России, где он работал до 2014 года. 6 апреля 2014 года новосибирцы выбрали его мэром Новосибирска, а спустя 5 лет, в сентябре 2019 года продлили полномочия Анатолия Локтя на посту мэра.
Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает Анатолию Локтю успешного продолжения работы на посту мэра Новосибирска, достижения высоких результатов, отличных идей и благополучия.
Напомним, 17 января Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании поставил приоритетные задачи по обеспечению эффективного развития города на 2020 год.
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Комментарии
Горшкова Татьяна Михайловна
Поздравляем!!!
Елена Кемайкина
Здравствуйте. Чем хуже наши дети которып родились в 2019 г.Мы тоже родили первого ребёнка.И большинство семей имеются ипотеки, мы выживаем как можем.Очень не справедливо.Просим Вас пересмотреть включить 2019 г.С Увадением к Вам ваши избиратели.
Исмоилов Мухаммадрасул
Здравствуйте Анатолий Евгеньевич Локоть, сднём рождения от души желаю здоровья, любви и процветания!
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