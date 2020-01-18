Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Крещение-2020
Новый год 2020
Обыски в СО РАН
Отключение тепла
Проезд подорожает

Лента новостей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения

18.01.2020 19:16

Фото с сайта wikipedia.org

У главы города Анатолия Локтя 18 января – особый день; редакция Сиб.фм присоединяется к поздравлениям.

В субботу, 18 января, мэру Новосибирска Анатолию Локтю исполнился 61 год.

Анатолий Локоть родился и вырос в Новосибирске. В 2003 году был избран депутатом Государственной Думы России, где он работал до 2014 года. 6 апреля 2014 года новосибирцы выбрали его мэром Новосибирска, а спустя 5 лет, в сентябре 2019 года продлили полномочия Анатолия Локтя на посту мэра.

Редакция интернет-журнала Сиб.фм присоединяется к поздравлениям и желает Анатолию Локтю успешного продолжения работы на посту мэра Новосибирска, достижения высоких результатов, отличных идей и благополучия.

Напомним, 17 января Анатолий Локоть на расширенном аппаратном совещании поставил приоритетные задачи по обеспечению эффективного развития города на 2020 год.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

мэр
Локоть Анатолий
Новосибирск
яндекс.дзен

Вам было интересно? Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы мы могли и дальше радовать вас актуальными и интересными новостями!

Комментарии

18.01.20 в 20:19

Горшкова Татьяна Михайловна

Поздравляем!!!

19.01.20 в 00:06

Елена Кемайкина

Здравствуйте. Чем хуже наши дети которып родились в 2019 г.Мы тоже родили первого ребёнка.И большинство семей имеются ипотеки, мы выживаем как можем.Очень не справедливо.Просим Вас пересмотреть включить 2019 г.С Увадением к Вам ваши избиратели.

19.01.20 в 09:51

Исмоилов Мухаммадрасул

Здравствуйте Анатолий Евгеньевич Локоть, сднём рождения от души желаю здоровья, любви и процветания!

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

377715
Школьница покончила с собой из-за предстоящей свадьбы с 50-летним сибиряком
196408
Кому положено президентское пособие на детей от 3 до 7 лет
175915
В Новосибирской области в Крещение будут работать 40 купелей
161335
Фото «50-летнего жениха» покончившей с собой школьницы попало в сеть
155240
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отмечает день рождения
145479
«Я и Лёха в Шерегеше!»: почему умер налетевший на лыжу новосибирец
78248
Материнский капитал за первого ребёнка: кто может получить 466 тысяч рублей