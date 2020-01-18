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Новосибирцы разделись ради эффектных фото

18.01.2020 16:53

фото из группы «Подслушано Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Оригинальные фотографии сделали несколько новосибирцев; они запечатлели себя в пляжных купальниках, на коньках и со сноубордом.

Молодой человек, лежащий на снегу, девушки в купальниках, на коньках и со сноубордом. Такие фотографии появились на странице группы «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии сопровождает комментарий, что сибиряки – народ горячий. Они могут всё: покататься на коньках в купальнике, позагорать в шезлонге на снегу, нарядиться в бикини для спуска на сноуборде.

На одном снимке молодой парень лежит на снегу на Михайловской набережной Новосибирска, а рядом с ним стоит девушка в купальнике. На втором девушка в купальнике обнимает сноуборд. На третьем девушка в коньках стоит с бенгальским огнём на катке.

Однако не все разделяют оптимизм моделей. Большинство комментаторов пишут, что раздевшиеся на фото – друзья менингита и пневмонии. Однако в пятницу, 17 января, в Новосибирске максимальная температура воздуха была зафиксирована на отметке -4 градуса.

Напомним, 18 января в Новосибирске сильный ветер сломал светофор.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

зима
фотография
Новосибирск
яндекс.дзен

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