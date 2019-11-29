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Новосибирцы выбирают подержанные «Тойоты»

сегодня 09:29

фото википедия

За минувший год цены на подержанные легковушки выросли в Новосибирске; средний возраст иномарок около 14 лет.

Аналитики портала Авто.ру посчитали, что за прошлый год в Новосибирске существенно выросла цена на подержанные автомобили. Они подорожали на 6,3%. Сегодня купить бывшее в употреблении авто можно в среднем за 592 тысячи рублей.

Самой популярной у новосибирцев маркой назвали Toyota. Спрос на неё в декабре 2019 года достиг 21,6%. Японская машина занимает пятую часть от всех предложений по продаже. На втором месте российская Lada, на третьем – Nissan.

Самыми желанными «Тойотами» в Новосибирске являются Corolla и Camry.

Эксперты Авто.ру также посчитали, что в Новосибирске больше всего седанов – их чаще всего продают и покупают. Немного отстают кроссоверы. Спрос на хэтчбэки в 2019 году составил всего 14,8%. Наименее популярны фургоны и кабриолеты.

Кстати, в Новосибирской области один из самых высоких показателей в России по возрасту автомобилей: 13,8 лет.

Напомним, в ноябре эксперты назвали самые популярные новые автомобили в Новосибирске.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

экспертиза
авторынок
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