Под Новосибирском тряхнуло землю
Фото с сайта Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Землетрясение произошло в Искитимском районе; его магнитуда составила 3,1 балла.
В субботу, 18 января, в 5:16 минут в Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщает сайт Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».
Как стало известно, колебания земной коры было зафиксировано в Искитимском районе, недалеко от села Легостаево. Оно расположено в 30 километрах к востоку от города Искитима и 50 км к юго-востоку от Новосибирска.
Напомним, 29 октября прошлого года землетрясение силой 4,5 балла произошло в Искитимском районе.
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