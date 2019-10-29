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Под Новосибирском тряхнуло землю

сегодня 15:14

Фото с сайта Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Землетрясение произошло в Искитимском районе; его магнитуда составила 3,1 балла.

В субботу, 18 января, в 5:16 минут в Новосибирской области произошло землетрясение. Об этом сообщает сайт Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

Как стало известно, колебания земной коры было зафиксировано в Искитимском районе, недалеко от села Легостаево. Оно расположено в 30 километрах к востоку от города Искитима и 50 км к юго-востоку от Новосибирска.

Напомним, 29 октября прошлого года землетрясение силой 4,5 балла произошло в Искитимском районе.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Новосибирск
Искитим
землятресение
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