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Погода на Крещение в Новосибирске

сегодня 10:59

Фото из архива Сиб.фм

В крещенскую ночь в Новосибирске погода ожидается пасмурной; в течение суток будет идти снег.

В Новосибирск придут крещенские морозы. По данным сайта gismeteo.ru погода в воскресенье 19 января ожидается пасмурной. В течение суток будет идти снег.

Температура воздуха ночью -15 градусов, на рассвете -11...-13. Днём столбик термометра покажет -6...-7 градусов, а к ночи похолодает до -12.

Ночью ветер южный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-10. Ближе к полудню он переменит направление на юго-западное, а затем – на западное и усилится до 6-7 метров в секунду.

Атмосферное давление с 752 мм ртутного столба к полудню упадёт до 740 мм ртутного столба, а затем будет расти – до 445 мм ртутного столба.

Максимальная влажность воздуха – 88% будет около 10 утра 19 января. В остальные часы это значение будет колебаться на уровне 72-87%.

Напомним, 18 января в Алтайском крае спасли ребёнка, заблудившегося во время метели.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

Крещение
погода
Новосибирск
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