Погода на Крещение в Новосибирске
Фото из архива Сиб.фм
В крещенскую ночь в Новосибирске погода ожидается пасмурной; в течение суток будет идти снег.
В Новосибирск придут крещенские морозы. По данным сайта gismeteo.ru погода в воскресенье 19 января ожидается пасмурной. В течение суток будет идти снег.
Температура воздуха ночью -15 градусов, на рассвете -11...-13. Днём столбик термометра покажет -6...-7 градусов, а к ночи похолодает до -12.
Ночью ветер южный 3-5 метров в секунду, с порывами до 9-10. Ближе к полудню он переменит направление на юго-западное, а затем – на западное и усилится до 6-7 метров в секунду.
Атмосферное давление с 752 мм ртутного столба к полудню упадёт до 740 мм ртутного столба, а затем будет расти – до 445 мм ртутного столба.
Максимальная влажность воздуха – 88% будет около 10 утра 19 января. В остальные часы это значение будет колебаться на уровне 72-87%.
Напомним, 18 января в Алтайском крае спасли ребёнка, заблудившегося во время метели.
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