Прерванный полёт: что известно о самолёте Новосибирск – Нячанг

сегодня 10:26 Поделиться

Фото с сайта jetphotos.com

В ночь на 18 января в аэропорту Толмачёво загорелся двигатель у самолёта А321 авиакомпании S7; сейчас более 200 пассажиров ожидают резервный борт.

Более 200 пассажиров ожидают вылета в аэропорту Толмачёво во вьетнамский город Камрань. У самолёта А321 авиакомпании S7 во время предполётной подготовки один из двигателей не запустился, а при повторной попытке воспламенился.

Как ранее сообщал Сиб.фм, пассажиры были эвакуированы с борта и размещены в зале ожидания.

По данным сайта airfleets.net самолёт с регистрационным номером VQ-BGR был выпущен в 2018 году. Свой первый коммерческий рейс он совершил 18 декабря. Всё это время борт находится в авиакомпании S7.

Всего в парке авиакомпании S7 девять самолётов данного типа. Они могут летать на расстоянии до 6500 километров. Поэтому их ставят на маршруты продолжительностью более шести часов.

Самолёт должен был вылететь из Толмачёво в город Камрань 18 января в 0:05, а в 7:50 приземлиться во Вьетнаме. А спустя два часа вылететь обратно в Новосибирск.

Как рассказали Сиб.фм в Западно-сибирской транспортной прокуратуре, на рейс S7-5783 было зарегистрировано 208 пассажир, в том числе 21 — дети до 12 лет, а шесть — до 2х лет. В гостинице были размещены 171 пассажир, остальные отказались. Кроме того авиакомпания предоставила пассажирам горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с авиационными правилами.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, планируемое время вылета самолёта – 12:00.

Напомним, 17 декабря самолет авиакомпании S7, направляющийся в Бангкок, экстренно вернулся в Толмачёво.