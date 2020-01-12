Пробка образовалась на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске

сегодня 15:47 Поделиться

Фото группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"

Из-за столкновения двух автомобилей в Кировском районе образовалась пробка; стоят не только автомобили, но и троллейбусы.

В Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцах столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили подписчики группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Подписчики рассказали, что в ДТП попали Honda CR-V и седан Honda Civic. В результате столкновения автомобили практически перекрыли движение в сторону площади Кирова. Стоят не только автомобили, но и троллейбусы №4 «Завод Медпрепаратов – Жилой массив «Затулинский» и №8 «Улица Ленинградская – Жилой массив «Затулинский».

О пострадавших не сообщается.

Напомним, 17 января в Новосибирске в ДТП попал рейсовый автобус.