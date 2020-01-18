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Раритетный снегоочиститель остановил легендарный трамвай № 13 в центре Новосибирска

18.01.2020 17:16

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Снегоуборщик, выпущенный в 1949 году, сломался на улице Зыряновской, недалеко от перекрёстка с улицей Восход; из-за поломки встали трамваи маршрута № 13.

Раритетный трамвай-снегоочиститель, возраст которого около 70 лет, сломался в центре Новосибирска. Машина была выпущена в 1949 году. Об этом сообщается на страницы группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, из-за поломки остановилось движение трамваев № 13, идущих из центра города в сторону станции метро «Речной вокзал». Ремонтные бригады МКП «Городской электротранспорт», отметили, что поломка незначительна и будет устранена в ближайшее время.

Сломанный снегоуборщик доставил проблем пассажирам трамваев, следующих за ним. Им пришлось добираться пешком или же выбирать альтернативные виды транспорта.

Напомним, 13 декабря вагоновожатый спас такси, застрявшее на рельсах.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

трамвай
Новосибирск
снегопад
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