Раритетный снегоочиститель остановил легендарный трамвай № 13 в центре Новосибирска

18.01.2020 17:16 Поделиться

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Снегоуборщик, выпущенный в 1949 году, сломался на улице Зыряновской, недалеко от перекрёстка с улицей Восход; из-за поломки встали трамваи маршрута № 13.

Раритетный трамвай-снегоочиститель, возраст которого около 70 лет, сломался в центре Новосибирска. Машина была выпущена в 1949 году. Об этом сообщается на страницы группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как стало известно, из-за поломки остановилось движение трамваев № 13, идущих из центра города в сторону станции метро «Речной вокзал». Ремонтные бригады МКП «Городской электротранспорт», отметили, что поломка незначительна и будет устранена в ближайшее время.

Сломанный снегоуборщик доставил проблем пассажирам трамваев, следующих за ним. Им пришлось добираться пешком или же выбирать альтернативные виды транспорта.

Напомним, 13 декабря вагоновожатый спас такси, застрявшее на рельсах.